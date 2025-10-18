大佛腳下「潮派卦山音樂祭」登場 14組人氣樂團嗨翻天

2025台灣設計展在熱點活動「潮派鹿港」音樂祭掀起熱潮後，今天及明天上午11時起，在彰化八卦山大佛前的「潮派卦山音樂祭」接力登場，14組超人氣樂團共同開唱，兩天分別由眠氣Hypersomnia、梁河懸樂團壓軸。為因應人潮及車流，警方呼籲民眾多利用接駁與公共運輸。

彰化縣政府指出，本月11、12日在鹿港體育場「潮派鹿港」音樂祭，共吸引超過13萬人次熱情參與，今天及明天在八卦山大佛前登場的「潮派卦山音樂祭」，提供夜空下的露天音樂表演，邀請了14組超人氣樂團共同開唱，伴隨星光熠熠的夜景，在慈祥的大佛伴隨下聆聽每一首動人的曲目。

「潮派卦山音樂祭」今天開唱的有羊米人YUMMY MAN、 核果人NUTS等樂團，由眠氣Hypersomnia壓軸， 明天則有打倒三明治、伯爵白等樂團演出，梁河懸樂團壓軸，一起點燃樂迷的熱情。

由於兩天的「潮派卦山音樂祭」，散場時段為今晚8時及明晚間7時，為疏運大量人潮，已針對彰化市環線（藍線）接駁車加開加班車，採差別班距方式調度，以縮短候車時間，分流散場人潮，確保活動秩序順暢。

為便利民眾停車與轉乘，縣府於會場周邊規劃多處臨時機車停車空間，包括旭光路半封街區域、彰化藝術高中與中山國小校園開放部分區域、卦山路人行道（遊客中心至千禧廣場）及溫泉路側邊開放機車停放，請民眾多加利用。

縣府提醒自行開車民眾可將車輛停放在台化接駁站停車場，轉乘接駁車入展區或搭乘公車前往展區，既便利又可避開壅塞路段。民眾也可下載「彰化行APP」，即時查詢接駁班次、停車資訊及展區導覽，掌握交通動態，輕鬆規劃參展行程。

音樂祭散場時，人潮眾多，請民眾依現場指示牌與工作人員引導步行，另活動期間，警察局將即時監測車流，視情況在卦山路、東民街及公園路實施交通管制，並引導車輛由後山分流離開，避免壅塞回堵，加速人潮疏散。

2025台灣設計展以「彰化行」為主題，串聯彰化市、鹿港及彰南三大展區，展現地方設計能量與創意魅力，展期至10月26日。