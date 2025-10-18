彰化二林和平公園變身「星球探險樂園」 親子同遊真開心

彰化縣政府推動「一鄉鎮一特色公園」，二林鎮選定占地1千坪的和平公園辦理環境設施全面改善，從二林精密機械園區發想，選擇太空科技為主題，打造成一個「星球探險樂園」，今天由縣長王惠美及二林鎮長蔡詩傑主持啟用儀式，親子們同遊都十分開心。

王惠美表示，全新打造的二林鎮和平公園，最吸睛的設施是高達 14 公尺的探險飛梭、登艙棧橋、月球遊戲丘、飛天鞦韆、太空跳躍及旋轉飛盤等多元遊具，其中「星際寶寶」是以二林特產火龍果為意象的可愛角色。園內設有 250 公尺步道，可以邊走邊玩，還有親子無障礙廁所，期盼從幼到老、全齡共融。

王惠美指出，縣府近年積極推動全齡共融公園建設，目前已陸續完成15座共融公園，各有主題和特色，即日起推出「彰化公園王」打卡抽獎活動，每打卡一座公園就有一次抽獎機會，獎品有兒童滑步車及護具組、磁力積木滾球組、得寶工程車組、旋轉冰沙遊戲組等豐富大獎。

縣議員議員張國棟表示，二林和平公園順利整建完工，看見這麼多鄉親帶著小孩遊玩，孩子開心地使用遊具，這平凡的幸福令人感動，這個公園不只是「親子共融公園」，也是長青公園、運動公園，讓不同年齡的民眾都能開心使用。

縣府城觀處表示，特色設施中，以「探險飛梭」最受矚目，小朋友可透過登艙棧橋模擬進入太空梭，體驗網繩遊戲與高空視野；月球遊戲丘則適合年幼孩童攀爬探索；飛天鞦韆區更設有平板式、親子式、尿布式及無障礙鳥巢式，讓所有孩子都能盡情體驗遊戲的樂趣。

鑑於彰化市新建的「天空遊戲場」開放短短一周，即分別傳出2人因溜滑梯速度過快導致落地腳傷事件。王惠美特別叮嚀使用各項遊具務必遵守各項使用規則，不超載、不急迫，年紀過小避免使用少部分設施，才能在安全前提下，開心暢遊。