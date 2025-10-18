快訊

曾與李政道共獲諾貝爾物理學獎 北京清華大學官網變黑白表哀思

燕子口堰塞湖可降挖為何馬太鞍溪的不行？農業部曝3大差別

曾獲諾貝爾獎…陸物理學家楊振寧離世 享嵩壽103歲

聽新聞
0:00 / 0:00

埔里守城橋毀損3年 2原因延誤雙夾擊...重建進度落後引關注

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投埔里守城橋前年因風災受損拆除重建，影響埔里地區居民通行。圖／本報資料照片
南投埔里守城橋前年因風災受損拆除重建，影響埔里地區居民通行。圖／本報資料照片

南投縣埔里鎮守城橋前年8月因卡努颱風重創拆除重建，縣府雖搭設便橋供通行，但近兩年颱風頻仍、便橋多次遭沖斷，居民通行不便，甚至延誤送醫。工務處表示，便橋已進行修復，守城橋主體鋼構預計11月底吊裝，明年3月底完工。

縣議員林芳伃指出，守城橋是蜈蚣、大湳、牛眠等里民的重要聯外橋梁，從風災毀損至今已3年多，重建進度明顯落後。她批評縣府與承包單位應更積極督工，確保工程如期完工，避免長期繞道造成居民不便。林芳伃強調，守城橋是地方民生橋，不只是交通工程，更關係救護安全，不能再拖。

縣府工務處表示，守城橋重建工程由縣府向中央爭取經費補助，於去年7月正式發包，工期562日曆天，預定明年3月底完工。但今年多次受極端天候影響，眉溪流域暴漲導致施工區多次停工，進度延誤約一至兩個月。

此外，橋梁主體為鋼構設計，須委由南部鋼構廠預製，但今年7月台南地區颱風造成該鋼構廠屋頂掀毀、設備受損，連帶影響橋梁結構件製作與運輸時程，導致工期再度順延。

工務處指出，目前橋墩與基礎結構已全數完成，鋼構橋身已在廠內預組，預計11月底可完成吊裝。後續將進行橋面鋪設與引道工程，若天候穩定，仍有望於明年3月底如期完工。

至於便橋部分，工務處表示，先前因颱風豪雨導致河水暴漲，橋體結構受損，目前已啟動修復工程，預計下周完成，但仍須視眉溪水勢及天氣狀況決定開放時間。工務處強調，會在確保安全下恢復通行，並要求承包商加強防護設施，減少再度遭沖毀的風險。

林芳伃提醒，守城橋重建延宕時間已長達3年，地方耐心幾近耗盡。她呼籲縣府除督促施工進度，也應提前規劃汛期防災應變機制，避免便橋再度斷裂，影響民眾日常生活與緊急救援。

南投埔里守城橋前年因風災受損拆除重建，影響埔里地區居民通行。圖／本報資料照片
南投埔里守城橋前年因風災受損拆除重建，影響埔里地區居民通行。圖／本報資料照片

卡努颱風 橋梁

延伸閱讀

影／「風神」颱風生成 花蓮光復午後啟動疏散撤離演練

風神颱風將與東北季風「共伴」威脅台灣 5大降雨熱區曝

風神颱風今天凌晨2時生成 慎防共伴效應劇烈降雨

颱風幫海洋深呼吸 中山大學揭密東海湧升區碳循環

相關新聞

埔里守城橋毀損3年 2原因延誤雙夾擊...重建進度落後引關注

南投縣埔里鎮守城橋前年8月因卡努颱風重創拆除重建，縣府雖搭設便橋供通行，但近兩年颱風頻仍、便橋多次遭沖斷，居民通行不便，...

豬肉價回穩中！台中市大安肉品市場：將回復去年同期水平

受豬隻疫情及中南部日前風災、豪雨影響，全台性缺豬情況已慢慢回穩，大安區農會總幹事蔡建宗指出，肉品市場目前每日成交量約18...

霧霾籠罩中台灣！彰化空品全台最差 5測站全橘色提醒

台灣西部地區因擴散條件差，汙染物容易累積，空氣品質不好，估計會持續一周，彰化縣5個測站今天的空汙指數全部「橘色提醒」，全...

黃潮再臨！台中府前廣場今明1300吋螢幕應援 盧秀燕：一起邁象二連霸

中華職棒2025年台灣大賽進入最高潮！台中主場球隊中信兄弟再度挺進年度總冠軍戰，黃潮氣勢席捲全台。台中市政府今、明傍晚5...

等20年 台中國際會展中心21日開展

台中國際會展中心昨天舉行開展啟動儀式，市長盧秀燕、外貿協會董事長黃志芳及多名產業領袖出席，宣布中部產業期盼20年的會展中...

彰化駕駛荒 多路線公車減班、停駛

非六都客運司機短缺持續惡化，負責竹、苗公車的亦捷科際整合公司爆出積欠苗栗駕駛薪水，前天多路線停駛；彰化多條路線本周減班或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。