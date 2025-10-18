埔里守城橋毀損3年 2原因延誤雙夾擊...重建進度落後引關注

南投縣埔里鎮守城橋前年8月因卡努颱風重創拆除重建，縣府雖搭設便橋供通行，但近兩年颱風頻仍、便橋多次遭沖斷，居民通行不便，甚至延誤送醫。工務處表示，便橋已進行修復，守城橋主體鋼構預計11月底吊裝，明年3月底完工。

縣議員林芳伃指出，守城橋是蜈蚣、大湳、牛眠等里民的重要聯外橋梁，從風災毀損至今已3年多，重建進度明顯落後。她批評縣府與承包單位應更積極督工，確保工程如期完工，避免長期繞道造成居民不便。林芳伃強調，守城橋是地方民生橋，不只是交通工程，更關係救護安全，不能再拖。

縣府工務處表示，守城橋重建工程由縣府向中央爭取經費補助，於去年7月正式發包，工期562日曆天，預定明年3月底完工。但今年多次受極端天候影響，眉溪流域暴漲導致施工區多次停工，進度延誤約一至兩個月。

此外，橋梁主體為鋼構設計，須委由南部鋼構廠預製，但今年7月台南地區颱風造成該鋼構廠屋頂掀毀、設備受損，連帶影響橋梁結構件製作與運輸時程，導致工期再度順延。

工務處指出，目前橋墩與基礎結構已全數完成，鋼構橋身已在廠內預組，預計11月底可完成吊裝。後續將進行橋面鋪設與引道工程，若天候穩定，仍有望於明年3月底如期完工。

至於便橋部分，工務處表示，先前因颱風豪雨導致河水暴漲，橋體結構受損，目前已啟動修復工程，預計下周完成，但仍須視眉溪水勢及天氣狀況決定開放時間。工務處強調，會在確保安全下恢復通行，並要求承包商加強防護設施，減少再度遭沖毀的風險。