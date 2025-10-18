快訊

基隆廟口也有潛規則？點「滷肉飯」老闆秒拒絕 苦主：第2次遇到了

風神、東北季風將「共伴鋒面」！最新雨量預測曝…光復節連假壞天氣

被爆半夜穿薄紗約人夫談心 命理師曝陳匡怡真實想法

聽新聞
0:00 / 0:00

台中多個局處歲入主要來自中央補助…議員憂擴大舉債 市府籲盡速撥付

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市議員吳佩芸指出，市府多個局處主要歲入來自中央一般性補助款，存在不確定性，恐擴大舉債；市府呼籲中央儘速撥付款項，以免影響施政。圖／吳佩芸辦公室提供
台中市議員吳佩芸指出，市府多個局處主要歲入來自中央一般性補助款，存在不確定性，恐擴大舉債；市府呼籲中央儘速撥付款項，以免影響施政。圖／吳佩芸辦公室提供

台中市明年度總預算歲入約1836億元，歲出1980億元，短絀143億元，市府將舉債弭平。議員發現，多個局處的歲入主要來自中央一般性補助，包含社會局、教育局、建設局、交通局等，若中央補助不如預期，市府恐追加舉債；市府表示，呼籲中央儘速如數核定補助並撥付款項。

台中市政府9月15日送出完竣版115年度總預算書，歲入1836.67億元，歲出1980.05億元，差短143.38億元，市府表示會以舉債的方式彌補。無黨籍議員吳佩芸指出，專案報告時詢問社會局預算，有77%來自中央一般性補助款，進一步整理後發現不只社會局，多局處都有此現象。

吳佩芸表示，除了社會局，教育局的一般性補助款占歲入62%，建設局占60%，交通局占60%，上述4個局處的補助款總額超過128億元，高度依賴中央財源；另一方面，根據新版補助辦法，一般性補助須經過申請、審查與評比才能核定，實際可獲得金額存在不確定性。

吳佩芸強調，市府現在已經打算舉債143億元彌補歲入歲出差短，若中央補助款再不如預期，舉債金額將遠遠超過143億元，市府應評估相關風險，如估算若只獲得七成、八成的一般性補助款，須要舉債多少，否則不但可能使舉債規模超出預期，也讓議會難審預算。

財政局說明，明年度總預算案的一般性補助款總額為193億元，其中中央核算的社福等經費42億元會在明年按月撥付，剩下151億元是中央各機關暫時分配額度編列的專項補助，僅佔歲入總額的8%左右。

市府表示，中央政府因應財政收支劃分法修正，也改變對地方的補助制度，降低補助額度，導致各縣市政府明年度總預算案都僅能依照暫時分配數編列，這是全國共通現象；市府呼籲，中央儘速如數核定補助並撥戶款項，以免影響地方建設和施政。

補助款 總預算 社會局 台中市

延伸閱讀

影／民眾黨該派誰選台中市長？江和樹：當然支持柯文哲或黃國昌

影／南投明年總預算出爐 全縣65歲以上老人健保可望免費

國道客運慘淡！台中規劃四大轉運中心....議員憂成蚊子館

【專家之眼】蠻橫財政中央集權 行政院無視憲政體制

相關新聞

甲車開道＋戰鼓震天！南投國防日救災多用途橋車成吸睛焦點

「國防零距離，南投起步走！」陸軍第十軍團指揮部今天在南投國史館臺灣文獻館舉辦「全民國防教育走入鄉里」活動，結合軍事裝備展...

大佛腳下「潮派卦山音樂祭」登場 14組人氣樂團嗨翻天

2025台灣設計展在熱點活動「潮派鹿港」音樂祭掀起熱潮後，今天及明天上午11時起，在彰化八卦山大佛前的「潮派卦山音樂祭」...

彰化二林和平公園變身「星球探險樂園」 親子同遊真開心

彰化縣政府推動「一鄉鎮一特色公園」，二林鎮選定占地1千坪的和平公園辦理環境設施全面改善，從二林精密機械園區發想，選擇太空...

埔里守城橋毀損3年 2原因延誤雙夾擊...重建進度落後引關注

南投縣埔里鎮守城橋前年8月因卡努颱風重創拆除重建，縣府雖搭設便橋供通行，但近兩年颱風頻仍、便橋多次遭沖斷，居民通行不便，...

台中多個局處歲入主要來自中央補助…議員憂擴大舉債 市府籲盡速撥付

台中市明年度總預算歲入約1836億元，歲出1980億元，短絀143億元，市府將舉債弭平。議員發現，多個局處的歲入主要來自...

豬肉價回穩中！台中市大安肉品市場：將回復去年同期水平

受豬隻疫情及中南部日前風災、豪雨影響，全台性缺豬情況已慢慢回穩，大安區農會總幹事蔡建宗指出，肉品市場目前每日成交量約18...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。