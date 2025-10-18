豬肉價回穩中！台中市大安肉品市場：將回復去年同期水平

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市肉品市場目前成交量逐步回復正常，農會總幹事蔡建宗指出，豬肉價已逐步回復去年同期水平。記者黑中亮／攝影
受豬隻疫情及中南部日前風災、豪雨影響，全台性缺豬情況已慢慢回穩，大安區農會總幹事蔡建宗指出，肉品市場目前每日成交量約1800至2000隻，強調台中市毛豬逐步回復正常中，每公斤平均肉價降至95元，預估今年秋天將回復到去年同期水平。

大安區農會總幹事蔡建宗指出，今年國內毛豬供應量，除中南部日前風災、豪雨影響外，上半年受仔豬下痢，造成毛豬的育種不足，減少約1成，加上五月起夏季高溫，導致仔豬吃得少、長得慢，畢竟每頭成豬必須長到120公斤以上，才能拍賣上市，導致產量速度慢，才會造成上半年國內豬肉價格的不斷上漲。

蔡建宗表示，以前成豬的成交價每公斤均價在95元上下，但今年端午節期間突破百元後，每公斤成交價格一直維持在105元以上，大安區肉品市場視不同節日淡旺季調節市場供需，但近來每日拍賣成交量1800至2000隻，除成交價已回復正常，民生供應無虞。

蔡建宗並說，大安區農會是台中市最大的肉品市場，推廣產銷履歷的農特產品及加工品，已成為中部重要的豬肉生產供鏈，多年開發「飛天豬」品牌，行銷產銷履歷認證的飛天豬豬肉，預估未來天氣轉冷後，每日拍賣成交量將回到正常的1800至2000隻，台中市的肉價會在今年秋天後回復正常。

為推廣大安飛天豬品牌，大安區農會持續規劃「飛天豬辦桌」菜色共11道，今天起正式對外行銷，每道佳餚皆採用在地食材入菜，象徵農村的誠意與幸福滋味。此外，大安農會「飛天豬生活館」及飛天豬主題餐館，均展示並販售這些優質產品，成為台中地區優秀農畜產品代表之一。​

