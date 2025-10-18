霧霾籠罩中台灣！彰化空品全台最差 5測站全橘色提醒
台灣西部地區因擴散條件差，汙染物容易累積，空氣品質不好，估計會持續一周，彰化縣5個測站今天的空汙指數全部「橘色提醒」，全台最差。彰化縣環保局已啟動緊急應變機制，要求台中火力發電廠及麥寮電廠降載，減緩空氣品質惡化，並提醒民眾減少戶外劇烈活動，做好自身健康防護。
環境部預估一周的空氣品質指出，今天因環境風場為偏東風至東北東風，西半部擴散條件差，汙染物稍易累積，午後臭氧濃度易上升；19日至21日東北季風增強及熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響；22日至23日東北季風及低壓帶影響，環境風場轉為東北風，迎風面擴散條件轉好，中南部位於下風處，汙染物稍易累積。
西部地區從台中到嘉義今天清晨即呈現霧濛濛景象，依環境部空氣品質監測，空汙指數都呈現「橘色提醒」，空品最差的監測地點全部落在彰化縣，依次是線西測站138、彰化測站133、員林測站122、二林測站116，大城測站110。彰化縣環保局
環境部提醒敏感族群注意防範，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護。預報有較大不確定性，請民眾隨時利用空氣品質監測網查詢最新空氣品質變化資訊，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，強化個人防護；請多搭乘大眾交通工具，減少空氣汙染物排放，共同為維護空氣品質。
