黃潮再臨！台中府前廣場今明1300吋螢幕應援 盧秀燕：一起邁象二連霸

中華職棒2025年台灣大賽進入最高潮！台中主場球隊中信兄弟再度挺進年度總冠軍戰，黃潮氣勢席捲全台。台中市政府今、明傍晚5時，在台灣大道市府前廣場舉辦直播應援活動，邀全台球迷共聚1300吋超大螢幕前齊聲吶喊、見證兄弟榮耀，用最熱血的聲音，讓冠軍留在台中。

運動局長游志祥表示，中信兄弟是台中的驕傲，更是城市的棒球象徵。市長盧秀燕於10月15日前往洲際棒球場，為中信兄弟加油打氣並提前送上祝福。盧秀燕表示，中信兄弟是台中的驕傲，相信球隊必能旗開得勝、連戰連捷，將總冠軍獎盃再次抱回台中。

游志祥指出，這次府前直播活動是「黃潮決勝時刻」，市府將府前廣場打造成「第二主場」，以巨幅螢幕結合專業燈光與音響設備，營造最熱血的觀賽氛圍。現場除同步轉播精彩賽事外，還準備限量應援小物與趣味抽獎活動，讓每位到場球迷都能在歡呼與感動中，留下屬於台中的棒球記憶。

游志祥說明，中信兄弟在台中已奪下三座總冠軍，今年若再度封王，將是隊史第11冠、同時也是「台中的第4冠」。

游志祥強調，「冠軍不只在球場上拚，更需要全體市民一起集氣！」市府誠摯邀請市民穿上黃衫、拿起加油棒，踴躍參加府前直播應援活動，一起高喊「兄弟加油！」用最真誠的熱情為球隊注入能量，讓府前廣場成為全城最沸騰的加油現場。

運動局提醒，市府前廣場曾多次舉辦大型賽事戶外轉播，已成為台中運動迷的觀賽聖地。建議民眾多加利用大眾運輸，搭乘捷運至「市政府站」或台灣大道專用道公車抵達，也可使用公共自行車iBike，周邊並設有多處停車場，交通便利又環保。更多活動及抽獎資訊，請鎖定「台中市政府運動局」臉書粉絲專頁，掌握最新消息。