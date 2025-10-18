聽新聞
0:00 / 0:00

彰化駕駛荒 多路線公車減班、停駛

聯合報／ 記者林敬家胡蓬生／連線報導
客運司機短缺狀況仍未趨緩，彰化本周多班次停駛。圖／聯合報系資料照片
客運司機短缺狀況仍未趨緩，彰化本周多班次停駛。圖／聯合報系資料照片

非六都客運司機短缺持續惡化，負責竹、苗公車的亦捷科際整合公司爆出積欠苗栗駕駛薪水，前天多路線停駛；彰化多條路線本周減班或停駛，部分路線連續停駛4天、尖峰班次被抽掉，引發民代與民眾關切。業者坦言人力不足又受工時限制，會盡速補足人力降低影響。

有彰化市民昨天搭客運前往鹿港，臨時取消5班次。鹿港為「三鐵孤兒」，大眾運輸依賴客運，班次變動造成不便。長期乘客指出，今年起偶有臨時停駛，影響學生與長者族群。

彰化客運公告，本周6條路線受影響，至少46班停駛，另有1條路線全線停駛4天；員林客運也有2條路線共6班停駛。彰化客運指出，水尾至彰化、鹿港路線早上7點半鹿港發車班次停駛，確實波及上班族。

彰化縣府交通處表示，全縣國道客運路線9條、公路客運45條、市區及縣管15條。彰化客運現有司機105人、缺15人；員林客運114人、缺12人，減班均須主管機關核定。

業者指出，彰化駕駛薪資約4至6萬元，與鄰縣差距大，徵才困難。縣府曾規畫開辦職訓班，但因報名不足流產。

業者坦言，營運艱難仍苦撐運輸使命；客運駕駛工時長、壓力大，轉往物流與遊覽車行業者增加，因收入較佳、彈性高。

交通部自2023年起推動客運駕駛就業獎勵金、生活津貼及訓練補助，彰化近三年共有61人申請。台中區監理所將於11月22日在豐原監理站舉辦中部地區徵才活動，協助補足人力缺口。

另方面，亦捷科際欠薪風波導致苗栗前天12條公路客運無預警停駛，經主管機關協調後中午恢復，後續班次待觀察。新竹區監理所表示，亦捷為代駛新竹客運退場路線，已啟動徵詢正式業者接手，以維持苗栗地區運輸穩定。

大眾運輸 公車 客運 彰化

延伸閱讀

北美線減班發威！SCFI運價指數連2周反彈 美西線漲幅逾三成

月薪4萬起跳... 彰化公車司機「薪情」輸台中 人力流失招募難

影／5男躲彰化線西鄉工業區猛製K毒 扣案1756公斤市值破15億

彰化廢棄汽車座椅倉庫清晨大火 消防員費1個半小時才撲滅

相關新聞

等20年 台中國際會展中心21日開展

台中國際會展中心昨天舉行開展啟動儀式，市長盧秀燕、外貿協會董事長黃志芳及多名產業領袖出席，宣布中部產業期盼20年的會展中...

彰化駕駛荒 多路線公車減班、停駛

非六都客運司機短缺持續惡化，負責竹、苗公車的亦捷科際整合公司爆出積欠苗栗駕駛薪水，前天多路線停駛；彰化多條路線本周減班或...

推動文化觀光與幸福城市 南投集團婚禮日月潭文武廟登場

南投縣政府主辦的「第48屆集團結婚-日月潭婚禮」，17日在日月潭文武廟盛大舉行，30對新人首次身著龍鳳掛齊現文武廟，在湖...

即刻救援！彰縣府男處長突心肌梗塞 局處長連人帶椅送醫救回一命

彰化縣政府一名男處長本月7日下午參加主管周報前，因心肌梗塞，突然面色慘白，全身癱軟，一旁的女處長見狀，急著呼喚衛生局長葉...

南投集團結婚文武廟加碼紅包 2年內生小孩最高送2萬4千元

南投縣政府今天在日月潭文武廟舉辦集團婚禮，共有30對新人在月老面前許下終身承諾。縣長許淑華到場見證，縣府並貼心準備由紫南...

迎接重陽節 盧秀燕探訪百歲人瑞致贈敬老禮金

重陽節即將到來，台中市長盧秀燕今天前往北屯區探訪百歲人瑞劉百忠，致贈台中市重陽敬老禮金1萬元，及轉贈總統府及衛生福利部的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。