彰化駕駛荒 多路線公車減班、停駛

非六都客運司機短缺持續惡化，負責竹、苗公車的亦捷科際整合公司爆出積欠苗栗駕駛薪水，前天多路線停駛；彰化多條路線本周減班或停駛，部分路線連續停駛4天、尖峰班次被抽掉，引發民代與民眾關切。業者坦言人力不足又受工時限制，會盡速補足人力降低影響。

有彰化市民昨天搭客運前往鹿港，臨時取消5班次。鹿港為「三鐵孤兒」，大眾運輸依賴客運，班次變動造成不便。長期乘客指出，今年起偶有臨時停駛，影響學生與長者族群。

彰化客運公告，本周6條路線受影響，至少46班停駛，另有1條路線全線停駛4天；員林客運也有2條路線共6班停駛。彰化客運指出，水尾至彰化、鹿港路線早上7點半鹿港發車班次停駛，確實波及上班族。

彰化縣府交通處表示，全縣國道客運路線9條、公路客運45條、市區及縣管15條。彰化客運現有司機105人、缺15人；員林客運114人、缺12人，減班均須主管機關核定。

業者指出，彰化駕駛薪資約4至6萬元，與鄰縣差距大，徵才困難。縣府曾規畫開辦職訓班，但因報名不足流產。

業者坦言，營運艱難仍苦撐運輸使命；客運駕駛工時長、壓力大，轉往物流與遊覽車行業者增加，因收入較佳、彈性高。

交通部自2023年起推動客運駕駛就業獎勵金、生活津貼及訓練補助，彰化近三年共有61人申請。台中區監理所將於11月22日在豐原監理站舉辦中部地區徵才活動，協助補足人力缺口。

另方面，亦捷科際欠薪風波導致苗栗前天12條公路客運無預警停駛，經主管機關協調後中午恢復，後續班次待觀察。新竹區監理所表示，亦捷為代駛新竹客運退場路線，已啟動徵詢正式業者接手，以維持苗栗地區運輸穩定。