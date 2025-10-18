等20年 台中國際會展中心21日開展

台中國際會展中心昨天舉行開展啟動儀式，市長盧秀燕、外貿協會董事長黃志芳及多名產業領袖出席，宣布中部產業期盼20年的會展中心21日開展。盧秀燕說，這是台灣面臨關稅重創之際一劑強心針，也為經濟秩序重組注入活水。

台中市政府自籌89億元，在水湳經貿園區興建會展中心，去年完工，今年交由外貿協會營運。盧秀燕說，20多年前各產業公會爭取設立會展中心，前兩任市長均沒蓋成，她上任後堅持「非蓋不可」，在2019年開工，經歷疫情、原物料上漲及缺工，預算從58億追加至89億，市府團隊承受極大壓力，終於完工啟用。盧秀燕強調，這是她對台中市的承諾，「為台灣、為台中拚經濟，我一定要蓋」。

會展中心由21日至23日「2025台灣國際五金工具博覽會×五金工業展」打頭陣，為飽受關稅壓力的中部手工具產業打強心針；接續11月的「台中工具機暨智慧製造展」、明年1月「百工百業博覽會」，以及明年3月的「台灣國際工具機展」。盧秀燕表示，明年已排定51個檔期，會展中心二期則由市府提供土地、中央出資60億元興建，最快明年動工。

黃志芳指出，中台灣是產業心臟地帶，台中國際會展中心落成營運，對中部百工百業意義重大。面對地緣政治劇烈波動與美國關稅衝擊，貿協將運用55年國際會展經驗全力營運，二次裝修經費由3億提升至4.5億，打造符合產業需求的頂級展館。

經發局表示，台中國際會展中心可容納12600人，提供2360個室內外展攤。展覽館具5噸載重地板、12米挑高及直達四樓專用車道，方便大型機具進出；會議中心具彈性隔間與中央廚房，可容納5000席，成為中台灣首座國際規格專業會展場館。

台中國際會展中心首展將由「台灣國際五金工具博覽會x五金工業展」打頭陣。圖／台中市政府提供

業者：攤位僧多粥少 二期需求迫切

記者趙容萱／台中報導

中部產業期盼20年的台中國際會展中心21日開展，象徵產業迎來「前店後廠」的新時代。業界表示，雖然遲到，但總算盼到，不必再北上展出。只是目前一期展館僅2360攤，仍在壓力測試階段，以工具機產業來看，至少需3500攤才足以容納需求，二期開館已成迫切課題。

台灣工具機暨零組件工業同業公會副理事長林松益說，「這個展覽館真的等太久了」，感謝台中市府多年努力，讓中部業者不必再把大型機具、人員拉往台北。如今買方看展若對產品有興趣，可直接赴工廠參訪，強化台中「前店後廠」優勢，更利於爭取國際非美訂單。

林松益指出，國外大型工具機展通常有5個館，規模比台中國際會展中心2倍還大。公會明年3月舉辦的「台灣國際工具機展」僅1700攤，但公會會員達800家，半數無法參展，形成「僧多粥少」現象，估需3500攤才足以因應。

台灣手工具機工業同業公會理事長謝武志也說，手工具業除美國關稅，還面臨加徵50%鋼鋁關稅等挑戰，這次首展「2025台灣國際五金工具博覽會×五金工業展」攤位800攤開放即秒殺，供不應求。本次展覽共1000家全球買家廠商登記參觀，預估可吸引6000家國際買家廠商參觀，對台中會展中心來說，是一場「壓力測試」。

立法院副院長江啟臣指出，會展中心落實研發、生產與銷售「在地一條龍」策略，一期很快就不敷使用，盼二期盡速動工，讓台中成為世界新中心、台灣新門戶。