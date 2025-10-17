推動文化觀光與幸福城市 南投集團婚禮日月潭文武廟登場

南投縣政府主辦的「第48屆集團結婚-日月潭婚禮」，17日在日月潭文武廟盛大舉行，30對新人首次身著龍鳳掛齊現文武廟，在湖光山色與月老見證下，許下終身承諾，攜手完成浪漫又隆重的證婚儀式。現場洋溢幸福與祝福的氛圍，掌聲與笑聲此起彼落，為日月潭增添動人的幸福樂章。

今年集團婚禮首次以「新中式」為主題，融合古典文化與現代美學。30對新人身著華麗中式禮服，一字排開宛如古風盛典，在文武廟莊嚴的氛圍中，彷彿穿越時空回到古代婚禮現場，吸引民眾與遊客駐足拍照，直呼「太壯觀、太浪漫了！」。

南投縣長許淑華說，日月潭不僅是國際知名的觀光勝地，更是情侶與夫妻心中的浪漫地標。今年特別安排新人換上典雅的新中式禮服，讓婚禮在傳統文化底蘊中展現現代美感，更象徵南投在推動文化觀光與幸福城市上的創新與用心。她也祝福每對新人白首偕老、永結同心，未來重遊南投時，都能憶起今日的動人時光。

民政處指出，此次集團結婚報名踴躍，在截止日前即全數額滿，共有19組南投在地居民及11組外縣市民眾踴躍參加，顯見活動的高人氣。

今年參與的新人，除享有穿著新中式禮服、專業新娘妝髮與婚紗攝影外，縣府更貼心準備超過10項南投在地好禮與小家電，並特別由紫南宮贈送「金戒指」作為祝福禮。

這枚金戒指取材自神明身上的金牌，象徵神明的庇佑與祝福，期盼為新人帶來平安、富貴與永恆幸福。儀式結束後，縣府亦安排新人與家人前往埔里元首館御膳房享用婚宴，讓愛情與美食共同綻放甜蜜滋味。

值得一提的是，文武廟董事長為鼓勵生育率，特別宣布加碼，凡參加本次集團結婚活動的新人，若於兩年內懷孕生子，即可獲得每胎1.2萬元紅包祝賀，讓現場新人們驚喜不已，掀起一陣歡呼。