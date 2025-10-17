快訊

比台灣還早！這國家「再」撥18億美元普發現金 最快下周就發

聽新聞
0:00 / 0:00

推動文化觀光與幸福城市 南投集團婚禮日月潭文武廟登場

經濟日報／ 記者宋健生/南投即時報導
推動文化觀光與幸福城市，南投集團婚禮今日在日月潭文武廟盛大登場。圖／南投縣政府提供
推動文化觀光與幸福城市，南投集團婚禮今日在日月潭文武廟盛大登場。圖／南投縣政府提供

南投縣政府主辦的「第48屆集團結婚-日月潭婚禮」，17日在日月潭文武廟盛大舉行，30對新人首次身著龍鳳掛齊現文武廟，在湖光山色與月老見證下，許下終身承諾，攜手完成浪漫又隆重的證婚儀式。現場洋溢幸福與祝福的氛圍，掌聲與笑聲此起彼落，為日月潭增添動人的幸福樂章。

今年集團婚禮首次以「新中式」為主題，融合古典文化與現代美學。30對新人身著華麗中式禮服，一字排開宛如古風盛典，在文武廟莊嚴的氛圍中，彷彿穿越時空回到古代婚禮現場，吸引民眾與遊客駐足拍照，直呼「太壯觀、太浪漫了！」。

南投縣長許淑華說，日月潭不僅是國際知名的觀光勝地，更是情侶與夫妻心中的浪漫地標。今年特別安排新人換上典雅的新中式禮服，讓婚禮在傳統文化底蘊中展現現代美感，更象徵南投在推動文化觀光與幸福城市上的創新與用心。她也祝福每對新人白首偕老、永結同心，未來重遊南投時，都能憶起今日的動人時光。

民政處指出，此次集團結婚報名踴躍，在截止日前即全數額滿，共有19組南投在地居民及11組外縣市民眾踴躍參加，顯見活動的高人氣。

今年參與的新人，除享有穿著新中式禮服、專業新娘妝髮與婚紗攝影外，縣府更貼心準備超過10項南投在地好禮與小家電，並特別由紫南宮贈送「金戒指」作為祝福禮。

這枚金戒指取材自神明身上的金牌，象徵神明的庇佑與祝福，期盼為新人帶來平安、富貴與永恆幸福。儀式結束後，縣府亦安排新人與家人前往埔里元首館御膳房享用婚宴，讓愛情與美食共同綻放甜蜜滋味。

值得一提的是，文武廟董事長為鼓勵生育率，特別宣布加碼，凡參加本次集團結婚活動的新人，若於兩年內懷孕生子，即可獲得每胎1.2萬元紅包祝賀，讓現場新人們驚喜不已，掀起一陣歡呼。

此外，縣府今年也同步擴大單身聯誼活動，與集團結婚活動形成「一條龍幸福服務」，從牽起緣分到步入婚姻，一站式見證幸福的誕生。縣府表示，活動反應熱烈，未來將持續擴大辦理，並結合在地景點與文化特色，讓更多情侶在南投山水間締結良緣，讓南投成為人人嚮往的幸福城市。

30對新人身著龍鳳掛齊現文武廟，在湖光山色與月老見證下，許下終身承諾。圖／南投縣政府提供
30對新人身著龍鳳掛齊現文武廟，在湖光山色與月老見證下，許下終身承諾。圖／南投縣政府提供
新人換上典雅的新中式禮服，象徵南投推動文化觀光與幸福城市的創新與用心。圖／南投縣政府提供
新人換上典雅的新中式禮服，象徵南投推動文化觀光與幸福城市的創新與用心。圖／南投縣政府提供

集團結婚 日月潭 婚禮

延伸閱讀

南投原住民4大盛會24日展開 串聯藝文音樂運動

馬來西亞男入境台灣從事詐騙收款 南投落網收押

南投家扶培力受助青年 伴年紀更小兒少快樂成長

南投松柏嶺觀光新動能 𡷈茶屋品茗吸引遊客駐足

相關新聞

即刻救援！彰縣府男處長突心肌梗塞 局處長連人帶椅送醫救回一命

彰化縣政府一名男處長本月7日下午參加主管周報前，因心肌梗塞，突然面色慘白，全身癱軟，一旁的女處長見狀，急著呼喚衛生局長葉...

推動文化觀光與幸福城市 南投集團婚禮日月潭文武廟登場

南投縣政府主辦的「第48屆集團結婚-日月潭婚禮」，17日在日月潭文武廟盛大舉行，30對新人首次身著龍鳳掛齊現文武廟，在湖...

南投集團結婚文武廟加碼紅包 2年內生小孩最高送2萬4千元

南投縣政府今天在日月潭文武廟舉辦集團婚禮，共有30對新人在月老面前許下終身承諾。縣長許淑華到場見證，縣府並貼心準備由紫南...

迎接重陽節 盧秀燕探訪百歲人瑞致贈敬老禮金

重陽節即將到來，台中市長盧秀燕今天前往北屯區探訪百歲人瑞劉百忠，致贈台中市重陽敬老禮金1萬元，及轉贈總統府及衛生福利部的...

客運司機短缺短期難趨緩 彰化本周至少46班停駛影響通勤

客運司機短缺狀況仍未趨緩，彰化本周多班次停駛，彰化客運甚至公告「彰化8路」服務偏鄉的路線連續4天停駛，部分上班時段班次也...

南投縣終於追上進度！首座全民運動館拚兩年內完工

南投市全民運動館進度備受地方關注，縣議員沈夙崢今天質詢指出，南投市全民運動館是南投縣首座此類場館，從無到有更該規劃完善，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。