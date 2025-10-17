即刻救援！彰縣府男處長突心肌梗塞 局處長連人帶椅送醫救回一命

彰化縣政府一名男處長本月7日下午參加主管周報前，因心肌梗塞，突然面色慘白，全身癱軟，一旁的女處長見狀，急著呼喚衛生局長葉彥伯、消防局長施順仁，剛進會議室的縣長王惠美也嚇了大跳，現場多名男性主管合力連人帶椅，火速將他抬下樓送彰基急救，搶回一命，今天轉入普通病房。

彰基團隊為這名處長共裝了兩支心臟支架，他今天傳出訊息，表示已轉入普通病房，感謝關心他病情的友人與同仁。縣長王惠美也提醒縣府同仁要顧好自己的身體，千萬不要過勞，也不要有太大壓力。

這名處長平時工作認真，因業務繁重，無形也給自己莫大壓力，終於在本7日下午的縣府主管周報中，不支病倒。主管會報是下午3時召開，一級主管齊聚3樓會議室準備開會，約下午2點55分時，這名處長臉色發白，突然往後一仰，全身無力癱軟在椅上，頭部往後仰。

坐在他一旁的女處長見狀，驚嚇地大喊，卻喊不出聲，用手比著一起開會的衛生局長葉彥伯、消防局長施順仁過來處置。葉彥伯衝上前查看，發現他全身冷汗、胸悶、頭暈、脈搏微弱，直覺他是心肌梗塞，當時這名處長仍堅持要起身，卻被葉彥伯制止，立刻由施順仁親自打119電話，調派救護車前將他送醫。

這時，縣長王惠美進到會議室，發現現場一陣忙亂，再提醒消防局長趕緊派救護車將他送醫。由於主管座椅有滾輪，縣府男主管們當做輪椅，連人帶椅合力往前推，大家並讓出行進路徑，再一起將他抬下階梯，搭電梯到一樓，再衝到縣府中庭前大門口，消防局救護人員已在外等候，接手後，火速送往彰化基督教醫院急救。

救護車費了不到2分鐘時間，約3時18分即抵達彰基急診室，經過心電圖檢查診斷，確定這名是心肌梗塞，據指出，他的一條大動脈已100%阻塞，另一條也塞了7成，院方先給藥，並在下午3時43分送進心導管室，3時57分由醫師為他放置心臟支架，成功將他從鬼門關救回來，本月15日再裝第2支，經彰基醫療團隊照顧下，他的病情恢復良好，今天從加護病房就能轉往普通病房休養。

縣府官員說，這名處長心肌梗塞雖然不幸，也幸好發生在縣府主管會報，與會的有家醫出身的衛生局長葉彥伯，以及救護經驗豐的消防局長施順仁，即刻救援，才成功撿回一條命。縣府官員還說，這名處長平時樂做善事，才有好報。