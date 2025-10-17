台灣大賽／中市府前廣場18、19日直播 為兄弟加油

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽（台灣大賽）明天開打，台中市政府18、19日將在台灣大道市府前廣場舉辦「府前直播應援活動」，邀請球迷共聚1300吋超大螢幕前，為中信兄弟加油。

台中市運動局今天發布新聞稿，運動局長游志祥表示，府前直播活動是「黃潮決勝時刻」，將府前廣場打造成「第二主場」，以巨幅螢幕結合專業燈光與音響設備，營造最熱血的觀賽氛圍。

他說，現場除同步轉播精彩賽事外，還準備限量應援小物與趣味抽獎活動，讓每名到場球迷都能在歡呼與感動中，留下屬於台中的棒球記憶。

游志祥指出，「冠軍不只在球場上拚，更需要全體市民一起集氣」，市府誠摯邀請市民穿上黃衫、拿起加油棒，踴躍參加府前直播應援活動，一起高喊「兄弟加油」，用最真誠的熱情為球隊注入能量，讓府前廣場成為全城最沸騰的加油現場。