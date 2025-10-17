快訊

金鐘60／大S驟逝8個月…小S突缺席星光大道 全網哭：太可惜

毛孩家庭來看！伊萊克斯推「寵物抗敏空氣清淨機」 輕鬆捕捉浮毛、降低過敏原

捨棄名校學位！科技業新秀改讀社區學院 理由曝光讓眾人跌破眼鏡

台灣大賽／中市府前廣場18、19日直播 為兄弟加油

中央社／ 台中17日電

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽（台灣大賽）明天開打，台中市政府18、19日將在台灣大道市府前廣場舉辦「府前直播應援活動」，邀請球迷共聚1300吋超大螢幕前，為中信兄弟加油。

台中市運動局今天發布新聞稿，運動局長游志祥表示，府前直播活動是「黃潮決勝時刻」，將府前廣場打造成「第二主場」，以巨幅螢幕結合專業燈光與音響設備，營造最熱血的觀賽氛圍。

他說，現場除同步轉播精彩賽事外，還準備限量應援小物與趣味抽獎活動，讓每名到場球迷都能在歡呼與感動中，留下屬於台中的棒球記憶。

游志祥指出，「冠軍不只在球場上拚，更需要全體市民一起集氣」，市府誠摯邀請市民穿上黃衫、拿起加油棒，踴躍參加府前直播應援活動，一起高喊「兄弟加油」，用最真誠的熱情為球隊注入能量，讓府前廣場成為全城最沸騰的加油現場。

直播 台中市 兄弟

延伸閱讀

中職／台灣大賽G1先發 羅戈vs.魔神樂不意外

中職／詹子賢父喪後再戰台灣大賽 平野惠一：我相信他

中職／台灣大賽32人出爐！兄弟沒有陳琥 猿隊沒有波賽樂

于朦朧安靈法會開直播破萬人看！孫德榮下跪哭喊「沒用的爸爸幫你祈福」

相關新聞

即刻救援！彰縣府男處長突心肌梗塞 局處長連人帶椅送醫救回一命

彰化縣政府一名男處長本月7日下午參加主管周報前，因心肌梗塞，突然面色慘白，全身癱軟，一旁的女處長見狀，急著呼喚衛生局長葉...

南投集團結婚文武廟加碼紅包 2年內生小孩最高送2萬4千元

南投縣政府今天在日月潭文武廟舉辦集團婚禮，共有30對新人在月老面前許下終身承諾。縣長許淑華到場見證，縣府並貼心準備由紫南...

迎接重陽節 盧秀燕探訪百歲人瑞致贈敬老禮金

重陽節即將到來，台中市長盧秀燕今天前往北屯區探訪百歲人瑞劉百忠，致贈台中市重陽敬老禮金1萬元，及轉贈總統府及衛生福利部的...

客運司機短缺短期難趨緩 彰化本周至少46班停駛影響通勤

客運司機短缺狀況仍未趨緩，彰化本周多班次停駛，彰化客運甚至公告「彰化8路」服務偏鄉的路線連續4天停駛，部分上班時段班次也...

南投縣終於追上進度！首座全民運動館拚兩年內完工

南投市全民運動館進度備受地方關注，縣議員沈夙崢今天質詢指出，南投市全民運動館是南投縣首座此類場館，從無到有更該規劃完善，...

超滑！八卦山「天空遊戲場」滑梯快到噴飛骨折 縣府緊急除蠟

彰化市新建的「天空遊戲場」斥資6000萬元，台灣設計展上周五對外開放，但短短一周，傳出一名國中女學生因溜滑梯速度過快導致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。