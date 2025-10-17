無垢舞蹈劇場「潮」 台中國家歌劇院18日起演出
慶祝台中國家歌劇院將邁入10週年，無垢舞蹈劇場將於18、19日在大劇院演出「潮」，無垢藝術總監林麗珍今天表示，無垢已經30年了，未來如何，需要等待、傾聽。
無垢舞蹈劇場今天在台中國家歌劇院大劇院舉行「潮」彩排記者會，首席舞者吳明璟用盡全力在台上演出白鳥破冰一幕，伴隨歌手許景淳的祖靈吟唱、演奏家賀毅明、蕭盈的擊鼓，感動了現場所有人，也讓歌劇院副總監汪虹一上台主持就掉淚。
無垢藝術總監林麗珍語帶哽咽說，無垢30年了，像田該休耕了，未來如何需要等待、傾聽，「但這次不看，可能就沒有機會了！」
許景淳表示，吟唱沒有樂譜，每一次都是當下感受所自然流動出來的；對她來說，無垢是奇蹟般、如同故宮國寶的存在，是表演藝術的最高殿堂，大家一定要呵護它。
林麗珍表示，舞台上最珍貴的是情感，無論舞者、燈光、舞監、音控，很多人都跟了無垢30年，只要一有演出就無論如何會來參加，也很感謝觀眾和場館支持，用心交會。
林麗珍的創作源自生活和自然，故鄉基隆的海軍俱樂部是她年少釋放舞蹈熱情的舞台，潮濕氣候呼應了首次舞展「不要忘記你的雨傘」，作品中有基隆港上盤旋的老鷹，有四時採集的稻穗、豆莢和果核；歷史悠久的基隆中元祭水燈儀式，也成為創團作「醮」的靈感。
林麗珍表示，「潮」中的「遙想」講述身體初萌發的情慾，以飄落的芒花花絮做為引導，想像身體的柔軟；從「無形」、「芒花」到「引火」，談的則是慾望，「生命中我們總是面對生死、面對很多的情慾，不斷在其間穿梭。」
