南投原住民4大盛會24日展開 串聯藝文音樂運動

中央社／ 南投縣17日電

南投縣政府24日起舉辦「南投原住民在一起」系列活動，包含原風流水席饗宴、千人烤大豬、傳統射箭賽、定向越野挑戰賽、音樂會、藝術節，盼深化在地原住民族文化並串聯產業。

南投縣政府原住民族行政處24日在名間鄉「原之驛」辦理開幕式，當天有「原風流水席總舖師職人饗宴」，25日在「原之驛」舉辦千人烤大豬、獵人盃射箭比賽，26日則在信義鄉舉辦布農勇士定向越野挑戰賽及濁岸音樂會，11月1日在埔里鎮辦原民藝術節。

南投縣原民處今天辦理聯合宣傳記者會，南投縣副縣長王瑞德出席表示，原民處以「南投原住民在一起」主軸串聯系列活動，把原民文化、音樂、運動、體驗與市集整合為觀光盛會，不僅透過活動提升南投原民特色文化能見度，也為部落創造更穩定觀光與產業機會。

原民處表示，24日原風流水席在名間鄉親子生態園區旁「原之驛」，由部落總舖師團隊呈現傳統與創新料理，並同步啟動「週末派」常態原民餐食；25日最熱鬧、歡樂的千人烤大豬活動，集結縣內烤豬認證職人呈現傳統火烤技藝，同場以獵人文化舉辦傳統射箭賽。

原民處表示，26日定向越野挑戰賽在信義鄉人和村，結合運動與文化體驗，路線穿越山林、部落步道，音樂會則邀原民歌手葛西瓦領銜演出；11月1日在埔里鎮內埔飛場大草坪辦理原民音樂藝術節，匯集青年藝術家與傳統職人，打造原民文化藝文舞台。

南投縣 音樂會 原住民族

