南投集團結婚文武廟加碼紅包 2年內生小孩最高送2萬4千元
南投縣政府今天在日月潭文武廟舉辦集團婚禮，共有30對新人在月老面前許下終身承諾。縣長許淑華到場見證，縣府並貼心準備由紫南宮土地公金牌打造的「金戒指」，作為新人交換信物，象徵平安富貴與長久幸福。
許淑華表示，很榮幸見證新人們的幸福時刻，看到他們滿懷喜悅、攜手步入婚姻殿堂，相信每一位新人都能感受到愛與幸福的力量。她說，很高興南投及日月潭能成為新人婚姻路上的美麗起點，也感謝紫南宮與文武廟的贊助，期許在神明見證與庇佑下，婚姻圓滿幸福。
今年集團婚禮以「新中式」為主題，新人們身著華麗中式禮服，融合傳統文化典雅與現代浪漫風格。縣府為新人安排專業妝髮及婚紗拍攝，留下美好回憶。此外，除了土地公金戒指，縣府也準備10項南投在地好禮與實用家電，向新人表達祝福。
文武廟董事長張德林與魚池鄉長劉啟帆伉儷也到場祝福新人。張德林鼓勵新人增產報國，並承諾若新人在兩年內生小孩，帶新生兒回文武廟，廟方將贈送1萬2千元大紅包；若生雙胞胎，紅包則給雙份，藉此鼓勵生育。
