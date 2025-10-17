快訊

金鐘60／根本新郎新娘進場！陳漢典紅毯甜蜜告白：主持12年最大獎是Lulu

國產署將提供松南、林口土地資料給輝達 龔明鑫：不代表T17、18破局

紅色警戒！花蓮新堰塞湖恐潰決 縣府強制撤離民有、民樂部落近千人

南投集團結婚文武廟加碼紅包 2年內生小孩最高送2萬4千元

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府今天在日月潭文武廟舉辦集團結婚，30對新人在月老面前許下終身承諾。圖／南投縣政府提供
南投縣政府今天在日月潭文武廟舉辦集團結婚，30對新人在月老面前許下終身承諾。圖／南投縣政府提供

南投縣政府今天在日月潭文武廟舉辦集團婚禮，共有30對新人在月老面前許下終身承諾。縣長許淑華到場見證，縣府並貼心準備由紫南宮土地公金牌打造的「金戒指」，作為新人交換信物，象徵平安富貴與長久幸福。

許淑華表示，很榮幸見證新人們的幸福時刻，看到他們滿懷喜悅、攜手步入婚姻殿堂，相信每一位新人都能感受到愛與幸福的力量。她說，很高興南投及日月潭能成為新人婚姻路上的美麗起點，也感謝紫南宮與文武廟的贊助，期許在神明見證與庇佑下，婚姻圓滿幸福。

今年集團婚禮以「新中式」為主題，新人們身著華麗中式禮服，融合傳統文化典雅與現代浪漫風格。縣府為新人安排專業妝髮及婚紗拍攝，留下美好回憶。此外，除了土地公金戒指，縣府也準備10項南投在地好禮與實用家電，向新人表達祝福。

文武廟董事長張德林與魚池鄉長劉啟帆伉儷也到場祝福新人。張德林鼓勵新人增產報國，並承諾若新人在兩年內生小孩，帶新生兒回文武廟，廟方將贈送1萬2千元大紅包；若生雙胞胎，紅包則給雙份，藉此鼓勵生育。

南投縣長許淑華致贈金戒指，見證新人攜手踏上紅毯。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華致贈金戒指，見證新人攜手踏上紅毯。圖／南投縣政府提供
南投縣政府今天在日月潭文武廟舉辦集團結婚，30對新人在月老面前許下終身承諾。圖／南投縣政府提供
南投縣政府今天在日月潭文武廟舉辦集團結婚，30對新人在月老面前許下終身承諾。圖／南投縣政府提供

新人 金戒指 南投縣

延伸閱讀

許淑華肯定南投縣社區活力 評鑑獎勵金115年起調高

「被縣長耽誤的DJ」許淑華國慶舞台放電 縣府小編神祝壽惹笑網

王淺秋國慶主持戴「大立光」狂吸1.5萬讚 美到連她都浮出水面按讚

許淑華施政總報告 估南投10月底前達零負債目標

相關新聞

南投集團結婚文武廟加碼紅包 2年內生小孩最高送2萬4千元

南投縣政府今天在日月潭文武廟舉辦集團婚禮，共有30對新人在月老面前許下終身承諾。縣長許淑華到場見證，縣府並貼心準備由紫南...

月薪4萬起跳... 彰化公車司機「薪情」輸台中 人力流失招募難

客運業司機短缺問題難解，彰化部分客運路線與班次本周陸續減班因應，彰化在地客運司機月薪約4萬至6萬元，台中地區則6萬元起跳...

迎接重陽節 盧秀燕探訪百歲人瑞致贈敬老禮金

重陽節即將到來，台中市長盧秀燕今天前往北屯區探訪百歲人瑞劉百忠，致贈台中市重陽敬老禮金1萬元，及轉贈總統府及衛生福利部的...

客運司機短缺短期難趨緩 彰化本周至少46班停駛影響通勤

客運司機短缺狀況仍未趨緩，彰化本周多班次停駛，彰化客運甚至公告「彰化8路」服務偏鄉的路線連續4天停駛，部分上班時段班次也...

南投縣終於追上進度！首座全民運動館拚兩年內完工

南投市全民運動館進度備受地方關注，縣議員沈夙崢今天質詢指出，南投市全民運動館是南投縣首座此類場館，從無到有更該規劃完善，...

超滑！八卦山「天空遊戲場」滑梯快到噴飛骨折 縣府緊急除蠟

彰化市新建的「天空遊戲場」斥資6000萬元，台灣設計展上周五對外開放，但短短一周，傳出一名國中女學生因溜滑梯速度過快導致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。