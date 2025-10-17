迎接重陽節 盧秀燕探訪百歲人瑞致贈敬老禮金

重陽節即將到來，台中市長盧秀燕今天前往北屯區探訪百歲人瑞劉百忠，致贈台中市重陽敬老禮金1萬元，及轉贈總統府及衛生福利部的重陽賀禮金鎖片，表達祝福。

盧秀燕表示，台中市目前有481名百歲以上人瑞，即將突破500人，101歲的劉爺爺曾寫信給她，分享個人百歲後生活充實、身體健康，並感謝市府每月的6000元津貼。他不僅行動自如，每天上下4層樓運動，還保持寫書法、研究股票的習慣，思緒清晰，心情開朗。

盧秀燕認為，劉爺爺是台中市的典範，展現了健康樂齡的生活態度，值得所有人學習。重陽節是敬老、尊老的重要節日，市府每年重陽節前發放重陽禮金，並持續推動長者健康促進及社區照顧服務，打造健康、樂活環境，讓長輩都能跟劉爺爺一樣多多外出，感受城市的溫暖。

劉爺爺分享自己的養生秘訣「要多喝水、多運動，保持愉快心情，身體自然健康」他育有5名子女，家人皆居住於台中，假日時子女、媳婦與女婿常帶著孫子女回家探望，家庭氛圍溫馨融洽。

台中市社會局說明，各區公所自10月8日至29日發放重陽敬老禮金，今年百歲人瑞共有481人，其中女性254人、男性227；今年剛滿百歲人瑞有193人。即日起至12月31日止，長輩持敬老愛心卡或長青幸福卡到銀髮友善商家消費，即可享有專屬優惠。