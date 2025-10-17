快訊

金鐘60／根本新郎新娘進場！陳漢典紅毯甜蜜告白：主持12年最大獎是Lulu

國產署將提供松南、林口土地資料給輝達 龔明鑫：不代表T17、18破局

紅色警戒！花蓮新堰塞湖恐潰決 縣府強制撤離民有、民樂部落近千人

迎接重陽節 盧秀燕探訪百歲人瑞致贈敬老禮金

中央社／ 台中17日電
台中市長盧秀燕。聯合報系記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕。聯合報系記者陳敬丰／攝影

重陽節即將到來，台中市長盧秀燕今天前往北屯區探訪百歲人瑞劉百忠，致贈台中市重陽敬老禮金1萬元，及轉贈總統府及衛生福利部的重陽賀禮金鎖片，表達祝福。

盧秀燕表示，台中市目前有481名百歲以上人瑞，即將突破500人，101歲的劉爺爺曾寫信給她，分享個人百歲後生活充實、身體健康，並感謝市府每月的6000元津貼。他不僅行動自如，每天上下4層樓運動，還保持寫書法、研究股票的習慣，思緒清晰，心情開朗。

盧秀燕認為，劉爺爺是台中市的典範，展現了健康樂齡的生活態度，值得所有人學習。重陽節是敬老、尊老的重要節日，市府每年重陽節前發放重陽禮金，並持續推動長者健康促進及社區照顧服務，打造健康、樂活環境，讓長輩都能跟劉爺爺一樣多多外出，感受城市的溫暖。

劉爺爺分享自己的養生秘訣「要多喝水、多運動，保持愉快心情，身體自然健康」他育有5名子女，家人皆居住於台中，假日時子女、媳婦與女婿常帶著孫子女回家探望，家庭氛圍溫馨融洽。

台中市社會局說明，各區公所自10月8日至29日發放重陽敬老禮金，今年百歲人瑞共有481人，其中女性254人、男性227；今年剛滿百歲人瑞有193人。即日起至12月31日止，長輩持敬老愛心卡或長青幸福卡到銀髮友善商家消費，即可享有專屬優惠。

爺爺

延伸閱讀

台中國際會展中心將開展 五金工業展先登場

期盼20年...台中國際會展中心今啟動宣布開展 盧秀燕：面臨關稅強心針

否認點名盧秀燕 凌濤：放話選黨魁後來又不選 哪來重返執政的氣魄

黨主席選舉現火藥味 張亞中籲理性 蔡志弘要盧秀燕助弭平傷痕

相關新聞

南投集團結婚文武廟加碼紅包 2年內生小孩最高送2萬4千元

南投縣政府今天在日月潭文武廟舉辦集團婚禮，共有30對新人在月老面前許下終身承諾。縣長許淑華到場見證，縣府並貼心準備由紫南...

迎接重陽節 盧秀燕探訪百歲人瑞致贈敬老禮金

重陽節即將到來，台中市長盧秀燕今天前往北屯區探訪百歲人瑞劉百忠，致贈台中市重陽敬老禮金1萬元，及轉贈總統府及衛生福利部的...

客運司機短缺短期難趨緩 彰化本周至少46班停駛影響通勤

客運司機短缺狀況仍未趨緩，彰化本周多班次停駛，彰化客運甚至公告「彰化8路」服務偏鄉的路線連續4天停駛，部分上班時段班次也...

南投縣終於追上進度！首座全民運動館拚兩年內完工

南投市全民運動館進度備受地方關注，縣議員沈夙崢今天質詢指出，南投市全民運動館是南投縣首座此類場館，從無到有更該規劃完善，...

超滑！八卦山「天空遊戲場」滑梯快到噴飛骨折 縣府緊急除蠟

彰化市新建的「天空遊戲場」斥資6000萬元，台灣設計展上周五對外開放，但短短一周，傳出一名國中女學生因溜滑梯速度過快導致...

台中國際會展中心首展五金工具博覽會21日登場 捷運接駁直達會場

台中國際會展中心啟動開展，首展「2025台灣國際五金工具博覽會x五金工業展（TiTE x IHT）」10月21日至23日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。