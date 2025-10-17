天空遊戲場玩滑梯2人骨折 彰縣府：將除蠟理賠

2名民眾前往彰化八卦山上的天空遊戲場溜滑梯遊玩後受傷骨折，彰縣府今天指出，溜滑梯有打蠟，導致速度過快，已和設計及施工單位檢討除蠟，遊戲場也有保險，將協助民眾理賠。

根據彰縣府網站資料，為響應「2025台灣設計展」，彰化縣政府與台灣設計研究院合作，在八卦山打造「天空遊戲場」，10月10日試營運，天空遊戲場設計概念是以雲朵及灰面鵟鷹為靈感，有很多景點可拍照打卡。

不過先後有2名民眾前往天空遊戲場玩溜滑梯時受傷，1名國中女學生溜滑梯時，因速度過快，落地時受傷骨折；另有1名女子也是在溜滑梯時，因下滑速度過快，導致手部骨折。

彰化縣政府城市暨觀光發展處今天說明，對受傷民眾感到抱歉，城觀處長王瑩琦解釋，發生事件的溜滑梯坡度設計都符合規定，且規定13歲以上者才可遊玩。

王瑩琦表示，因溜滑梯有打蠟，才會導致速度過快，已和設計單位與施工單位檢討，將會去除打蠟的部分，後續的緩衝區也會做改善，而遊戲場域都有投保公共意外責任險，縣府人員也有去探望受傷民眾，後續將協助進行理賠，讓民眾沒有後顧之憂。

城觀處表示，目前還在試營運，平日會派員不定期巡查，提醒民眾注意安全，以正確方式使用溜滑梯；假日的部分，會有專人在現場協助向民眾說明如何正確使用溜滑梯，等到試營運結束後，城觀處將對民眾提出的各項建議，與設計單位與營造廠進行檢討改善。