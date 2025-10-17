台中特搜隊通過重型搜救隊認證 救援量能再升級

快訊

中央社／ 台中17日電

台中市特種搜救隊參加內政部消防署「特種搜救隊重型隊伍能力分級檢測」，歷經3日實地評測後，通過NAP國家搜救能力分級檢測重型級別，城市救援量能再升級。

台中市消防局今天發布新聞稿指出，台中市特搜隊自112年取得NAP（National Accreditation Process）國家搜救能力分級檢測中型搜救隊認證以來，持續挹注資源，強化人員與裝備能量。此次評測動員104名人員，包括土木結構技師、醫師、獸醫師及4隻搜救犬，展現跨領域整合實力。

消防局表示，台中特搜隊國內外救災經驗豐富，112年發生的土耳其震災，派出2隻搜救犬和獸醫師，加入國際救援行列；過往也曾馳援八八風災、蘇花公路遊覽車墜海事故、花蓮地震和台南維冠大樓倒塌等國內重大災害，近期支援花蓮馬太鞍溪堰塞湖救災任務。

消防局強調，特搜隊不僅是台中的驕傲，更是台灣面向國際人道救援的重要力量，台中特搜隊將持續精進訓練、更新裝備，此次通過重型搜救隊認證，象徵城市救援量能再升級，台中以行動守護生命。

