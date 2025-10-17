台中金饌獎授證 439家優質餐飲獲肯定

台中市政府舉辦的「台中金饌獎」，每年公開評核出優良餐飲業者，今年共有439家餐飲業者獲授證肯定，台中市衛生局長曾梓展今天頒發業者證書，並鼓勵更多店家跟進。

台中市衛生局今天在市府台灣大道市政大樓舉辦台中市「金饌獎」授證典禮，由曾梓展代表頒發「特優」、「優」、「良」證書，肯定獲授證的439家業者落實衛生管理的努力與成果。

台中市衛生局說明，為了讓市民及旅客安心品嘗佳餚，市府連續10年每年辦理「台中金饌獎」，公開評核出優良餐飲業者，參與的店家涵蓋大型連鎖餐飲、早午餐店、醫療長照供膳單位、大專院校周邊餐飲、手搖飲、冰品及咖啡業等。

曾梓展表示，參與評核的業者須經過衛生講習、食材快篩及專家實地評核等3階段審查後，才能依表現分級通過，最後共有92家獲「特優」、217家獲「優」、130家獲「良」。

曾梓展說，這次還有62家業者同時通過環保局與衛生局雙重審查，獲頒「低碳餐廳」認證，評選標準包括不主動提供一次性用品、優先使用國產食材、推動惜食行動等，並於1年內未受罰、3年內無食物中毒紀錄等，到目前為止，台中市低碳餐廳累計家數已突破300家。

曾梓展指出，今年獲獎名單中不乏連續獲米其林必比登推薦的店家，例如東勢牛稼莊飲食店及菇神新社店等，顯示台中市餐飲業在食品與品質兼備方面持續精進。