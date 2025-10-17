客運司機短缺短期難趨緩 彰化本周至少46班停駛影響通勤

客運司機短缺狀況仍未趨緩，彰化本周多班次停駛，彰化客運甚至公告「彰化8路」服務偏鄉的路線連續4天停駛，部分上班時段班次也被抽掉，讓通勤族感到不便，民代也前來關切。員林客運也公告部分公路客運路線班次停駛；業者指出，由於駕駛人力不足，加上配合勞基法規定不得不減班，會盡快補足人力以降低影響。

有彰化市民昨天從彰化搭客運前往鹿港時，發現當天就有5班次被抽班停駛；鹿港屬三鐵孤兒，「搭大眾交通工具進鹿港更加困難」。也有長期搭客運的乘客指出，今年偶爾會臨時取消某一路線的某一班次，學生、長者等固定乘客會受影響。

彰化客運與員林客運本周陸續公告公路及市區客運停駛班次，連續幾天不同路線、不同班次都受影響。彰化客運本周已有6條路線受影響，至少46班停駛，另有1條路線全線停駛4天；員林客運則有2條路線6班次停駛。

彰化客運指出，停駛班次中，水尾發車至彰化再到鹿港的路線中，早上7點半從鹿港發車的班次停駛，確實影響部分上班族。「彰化8路」因搭乘人次較少，在人力不足下停駛 ，預計近期司機仍然短缺，恐至少持續至10月底都得班次調整因應，乘客可透過iBus動態查詢班次狀況。

員林客運表示，自新冠疫情後，民眾搭乘大眾交通工具的習慣已改變，過去幾年的減班已接近極限，近期因司機嚴重不足，才再次減班。

彰化縣交通處指出，目前彰化縣客運國道路線9條、公路客運45條、市區縣管15條路線。彰化客運現有司機105名，缺額15人；員林客運114名，缺12人。為避免司機超時，客運公司才減班，但必須經主管機關核定，縣府強調，減班前會評估是否有替代路線，以確保大眾交通服務不中斷，盡量降低對乘客權益的影響。