南投家扶培力受助青年 伴年紀更小兒少快樂成長

家扶基金會南投家扶中心推動多元服務計畫，培力受扶助的高中、大學青年走進社區陪伴年紀更小的兒少快樂成長，過程不僅讓青年更有自信，也讓接受服務兒少感受正向陪伴關心。

台灣兒童暨家庭扶助基金會南投家扶中心長年關注縣內兒童與青少年發展，在南投、埔里、水里等據點推動各式陪伴與培力服務，其中水里服務處邀受扶助高中、大學青年協力宣導兒童保護觀念、帶領活動、設計遊戲等培力與體驗課程，引導青年運用假日走入社區。

家扶基金會南投家扶中心今天發布新聞稿表示，今年培訓14名青年陪伴79名國小生，讓學童在歡笑中認識自我保護、網路性剝削、詐騙手法等生活重要議題，也讓帶領課程的青年累積寶貴服務經驗，看見自身力量與能力，能夠去陪伴、關懷不同社區的國小學童。

高三青年阿儒（化名）說，參加訓練前一直擔心自己是否帶得動不認識的小朋友，不配合會不會很尷尬，但經過幾次執行，最開心是過程看見很多小朋友的笑容，沒想到自己可完成挑戰，對他來說是難忘回憶。

南投家扶中心表示，阿儒的反饋鼓舞家扶團隊每個人，看見只要給適當資源和機會，受助青年也能展現熱情與活力，將正向力量傳給更多兒少；感謝無數認養人、捐款人、善心人士疼愛南投兒少，明年持續深耕青少年專業服務，邀民眾持續關注家扶兒少。