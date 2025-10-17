台中國際會展中心將開展 五金工業展先登場

台中國際會展中心將於21日開展，首檔五金工業展先登場，台中市長盧秀燕今天表示，適逢美國關稅衝擊及世界經濟重組時刻，會展中心的啟用特別重要及有意義，也注入強心針。

台中市政府今天舉辦台中國際會展中心開展啟動記者會，宣布「2025台灣國際五金工具博覽會X五金工業展」將於21日到23日登場，盧秀燕、立法院副院長江啟臣、外貿協會董事長黃志芳及產業界代表與會，見證歷史時刻。

盧秀燕會中表示，台中國際會展中心斥資89億元、歷經6年興建，終於要在21日開展，接著還有11月「台中工具機暨智慧製造展」、明年1月的「台中百工百業博覽會」及明年3月的「台灣國際工具機展」，據了解，明年會展中心接到的展覽已有51檔，年底也接到2檔尾牙。

盧秀燕認為，會展中心的啟用，正值台灣面臨美國關稅衝擊及世界經濟重組之際，特別重要且具意義，也為產業注入強心針，她感謝立法院及台中市議會的支持，謝謝外貿協會承接營運，由於會展中心一期工程由市府自費自建，市府建設團隊興建過程很辛苦，她更要謝謝產業界，市府聽到產業界的心聲，都希望有一座會展中心，會展中心啟用後拚經濟更成功。

黃志芳說，貿協的成立宗旨不是以營利為目的，而是服務台灣的產業，幫台灣產業走上國際舞台，中台灣是台灣產業的心臟地帶，也是台灣商業及經濟能量最強大的區塊，會展中心順利展開營運，對中台灣的百工百業的影響都是意義非凡。

黃志芳表示，貿協將以過去55年來在國內外累積辦理展覽及經營展館經驗，一定會以最好的經驗及人才來營運台中國際會展中心，加上貿協在全世界63個海外辦事處累積的海外人脈及市場商情，將所有能量加持到台中會展中心，協助台中產業進一步的發展。

台中市經濟發展局說明，台中國際會展中心是中台灣首座達國際規格的專業會展場館，兼具展覽館與會議中心，全館可容納1萬2600人，提供2360個室內外展攤位，會議中心具備彈性隔間與中央廚房，可容納5000席，滿足國際會議與大型宴會需求。