快訊

NONO涉性侵遭判刑2年6個月！老婆朱海君低調現身 最新動向曝光

直播／孫姓空服員離世 長榮副總哽咽：任何言語都無法彌補家屬的失落

印度排燈節10/24台中市政府前登場 展現多元文化魅力

中央社／ 台北17日電

為慶祝一年一度的印度排燈節（Diwali），印度台北協會與台中市政府合作，24日在台中市政府前廣場舉辦印度舞蹈大賽暨排燈節慶典。印度台北協會今天表示，時值協會成立30週年，特別選擇台中作為年度盛會的舞台，展現印度文化的多元魅力。

印度台北協會今天發布新聞稿指出，排燈節又稱光明節，是印度最重要的節慶之一，通常落在每年10月至11月，節日象徵「以光明驅走黑暗、以善良戰勝邪惡」，印度各地的家庭、街道與廟宇都會點燈並舉行祭祀與祈福活動，交換禮物、施放煙火，迎接財富女神拉克希米降臨；對印度人而言，排燈節是家人團聚的時刻，與台灣農曆新年有異曲同工之妙。

協會表示，今年是印度台北協會在台舉辦排燈節活動的第3年，首年於台北大稻埕、次年於高雄衛武營，今年特別將活動拉到文化氣息濃厚的台中舉辦，台中不僅擁有豐富的國際文化活動經驗，也是印度餐飲及學生社群活躍的城市，值此印度台北協會成立30週年之際，特別選擇台中作為年度盛會的舞台，展現印度文化的多元魅力。

針對排燈節活動亮點，協會表示，舉辦第1屆印度舞蹈大賽，這次大賽將呈現印度舞蹈的豐厚度和多元性，從印度古典舞及民族舞，到街舞、現代舞、芭蕾舞的創意融合，展示印度文化與世界舞蹈的對話，讓印度與台灣透過舞蹈藝術彼此交流，也讓現場觀眾親身感受排燈節的熱力與光明精神。

另外一個亮點是排燈節市集，從24日下午3點至晚上9點，市集設有將近30個印度主題攤位，提供道地印度美食與甜點、少見的印度威士忌、手部彩繪（Henna）、各式手工藝及藝術體驗工作坊，現場更有大型藍果麗（Rangoli）地畫裝置與互動點燈區，是拍照打卡的最佳景點，市集內還有幸運抽獎，送出新加坡航空提供的台北—印度來回機票。

協會表示，印度舞蹈大賽暨排燈節慶典將於24日下午3時至晚上9時於台中市政府前廣場舉行，印度舞蹈大賽決賽則是於當天下午5時至晚上9時進行，歡迎熱愛舞蹈、喜歡美食、愛拍照或是想體驗印度文化的民眾參加。

印度 台中市

延伸閱讀

川普揭密：印度將停買俄油

川普稱「印度將停買俄油」要求大陸跟進 印度業者傻眼要莫迪解釋

川普稱「莫迪保證停買俄油」印度未證實 透露與美討論深化能源合作

英將多家能源陸企列入制裁名單 陸外交部：已提出嚴正交涉

相關新聞

客運司機短缺短期難趨緩 彰化本周至少46班停駛影響通勤

客運司機短缺狀況仍未趨緩，彰化本周多班次停駛，彰化客運甚至公告「彰化8路」服務偏鄉的路線連續4天停駛，部分上班時段班次也...

南投縣終於追上進度！首座全民運動館拚兩年內完工

南投市全民運動館進度備受地方關注，縣議員沈夙崢今天質詢指出，南投市全民運動館是南投縣首座此類場館，從無到有更該規劃完善，...

超滑！八卦山「天空遊戲場」滑梯快到噴飛骨折 縣府緊急除蠟

彰化市新建的「天空遊戲場」斥資6000萬元，台灣設計展上周五對外開放，但短短一周，傳出一名國中女學生因溜滑梯速度過快導致...

台中國際會展中心首展五金工具博覽會21日登場 捷運接駁直達會場

台中國際會展中心啟動開展，首展「2025台灣國際五金工具博覽會x五金工業展（TiTE x IHT）」10月21日至23日...

經濟部修法電子遊戲機禁用簡體字 台中市願跟進修正自治條例

經濟部昨公告修正「電子遊戲機及電子遊戲場管理辦法」，要求電子遊戲機全面使用正體中文，禁用簡體字。台中市議員指出，市內充斥...

鹿港超夯甜點店歇業 老闆鄭學儀幫自己徵婚「終於有空約會」

彰化鹿港人氣甜點店「鹿港日安巴黎」即熄燈歇業，讓不少遊客與在地居民又驚又不捨。老闆鄭學儀曾遠赴法國藍帶廚藝學院進修，12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。