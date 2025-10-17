印度排燈節10/24台中市政府前登場 展現多元文化魅力

為慶祝一年一度的印度排燈節（Diwali），印度台北協會與台中市政府合作，24日在台中市政府前廣場舉辦印度舞蹈大賽暨排燈節慶典。印度台北協會今天表示，時值協會成立30週年，特別選擇台中作為年度盛會的舞台，展現印度文化的多元魅力。

印度台北協會今天發布新聞稿指出，排燈節又稱光明節，是印度最重要的節慶之一，通常落在每年10月至11月，節日象徵「以光明驅走黑暗、以善良戰勝邪惡」，印度各地的家庭、街道與廟宇都會點燈並舉行祭祀與祈福活動，交換禮物、施放煙火，迎接財富女神拉克希米降臨；對印度人而言，排燈節是家人團聚的時刻，與台灣農曆新年有異曲同工之妙。

協會表示，今年是印度台北協會在台舉辦排燈節活動的第3年，首年於台北大稻埕、次年於高雄衛武營，今年特別將活動拉到文化氣息濃厚的台中舉辦，台中不僅擁有豐富的國際文化活動經驗，也是印度餐飲及學生社群活躍的城市，值此印度台北協會成立30週年之際，特別選擇台中作為年度盛會的舞台，展現印度文化的多元魅力。

針對排燈節活動亮點，協會表示，舉辦第1屆印度舞蹈大賽，這次大賽將呈現印度舞蹈的豐厚度和多元性，從印度古典舞及民族舞，到街舞、現代舞、芭蕾舞的創意融合，展示印度文化與世界舞蹈的對話，讓印度與台灣透過舞蹈藝術彼此交流，也讓現場觀眾親身感受排燈節的熱力與光明精神。

另外一個亮點是排燈節市集，從24日下午3點至晚上9點，市集設有將近30個印度主題攤位，提供道地印度美食與甜點、少見的印度威士忌、手部彩繪（Henna）、各式手工藝及藝術體驗工作坊，現場更有大型藍果麗（Rangoli）地畫裝置與互動點燈區，是拍照打卡的最佳景點，市集內還有幸運抽獎，送出新加坡航空提供的台北—印度來回機票。

協會表示，印度舞蹈大賽暨排燈節慶典將於24日下午3時至晚上9時於台中市政府前廣場舉行，印度舞蹈大賽決賽則是於當天下午5時至晚上9時進行，歡迎熱愛舞蹈、喜歡美食、愛拍照或是想體驗印度文化的民眾參加。