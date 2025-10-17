快訊

南投縣終於追上進度！首座全民運動館拚兩年內完工

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府在南投市縣議會舊址興建全民運動館，預計明年動工。圖／南投縣政府提供
南投市全民運動館進度備受地方關注，縣議員沈夙崢今天質詢指出，南投市全民運動館是南投縣首座此類場館，從無到有更該規劃完善，應避免事後補強浪費公帑。她並要求將「新形態極限運動空間」納入設計，讓孩子有更多元的運動想像，不該以「目前沒人玩」為理由排除滑板、攀岩等新興項目。

南投縣目前尚無國民運動中心，在縣民積極反映下，縣府規畫於南投市舊議會用地興建全民運動館，預定設置桌球室、羽球場、攀爬室、射箭場、綜合球場、瑜珈韻律教室、新型態健身房及全齡體能訓練場等設施，期望成為縣內推廣全民運動的重要基地。

縣教育處長王淑玲回應，南投市全民運動館採「統包工程」方式辦理，由登田營造公司負責設計與施工，監造另委由其他廠商執行；營運部分則已完成OT（營運移轉）招商，由救國團取得經營權。

王淑玲表示，救國團在各縣市皆具運動場館營運經驗，縣府期望藉由提前引入營運團隊，讓設計階段即可納入實際需求，使館舍更符合全民使用並確保永續經營。

沈夙崢強調，南投縣在興建全民運動館已屬「後段班」，應吸取他縣市成功經驗。她舉例指出，台中清水、沙鹿皆設有室內兒童極限運動空間，五期極限運動場及中彰運動公園也提供室外滑板、跑酷場域，「南投不應再以室內或室外為理由推託設置」。

王淑玲說，教育處會在設計階段與營運廠商密切溝通，建議參考其他縣市的兒童與青少年極限運動設施，視空間條件規劃適當場域。她並承諾將議員建議納入後續設計討論，「讓全民運動館真正符合全民需求」。

南投全民運動館與草屯樂活運動館皆於9月順利完成統包工程決標，簽約後隨即啟動設計實施計畫、地質鑽探調查、基本設計與細部設計等前置作業，預計115年中開工，兩年內完工啟用，屆時可望為縣內運動發展樹立新里程碑。

運動中心 南投縣 救國團

相關新聞

超滑！八卦山「天空遊戲場」滑梯快到噴飛骨折 縣府緊急除蠟

彰化市新建的「天空遊戲場」斥資6000萬元，台灣設計展上周五對外開放，但短短一周，傳出一名國中女學生因溜滑梯速度過快導致...

經濟部修法電子遊戲機禁用簡體字 台中市願跟進修正自治條例

經濟部昨公告修正「電子遊戲機及電子遊戲場管理辦法」，要求電子遊戲機全面使用正體中文，禁用簡體字。台中市議員指出，市內充斥...

鹿港超夯甜點店歇業 老闆鄭學儀幫自己徵婚「終於有空約會」

彰化鹿港人氣甜點店「鹿港日安巴黎」即熄燈歇業，讓不少遊客與在地居民又驚又不捨。老闆鄭學儀曾遠赴法國藍帶廚藝學院進修，12...

客運司機短缺短期難趨緩 彰化本周至少46班停駛影響通勤

客運司機短缺狀況仍未趨緩，彰化本周多班次停駛，彰化客運甚至公告「彰化8路」服務偏鄉的路線連續4天停駛，部分上班時段班次也...

南投縣終於追上進度！首座全民運動館拚兩年內完工

南投市全民運動館進度備受地方關注，縣議員沈夙崢今天質詢指出，南投市全民運動館是南投縣首座此類場館，從無到有更該規劃完善，...

台中國際會展中心首展五金工具博覽會21日登場 捷運接駁直達會場

台中國際會展中心啟動開展，首展「2025台灣國際五金工具博覽會x五金工業展（TiTE x IHT）」10月21日至23日...

