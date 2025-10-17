超滑！八卦山「天空遊戲場」滑梯快到噴飛骨折 縣府緊急除蠟

彰化市新建的「天空遊戲場」斥資6000萬元，台灣設計展上周五對外開放，但短短一周，傳出一名國中女學生因溜滑梯速度過快導致落地腳傷，經醫院檢查確認骨折；另一名女子疑因下滑速度過快造成左手骨折，開刀花了6萬元，彰化縣府對此致歉，也說明場域都有投保公共意外責任險，民眾受傷理賠部分沒有後顧之憂。

彰化縣府城觀處指出，公園內因應不同遊具的難度有分齡使用，已依規定通過遊戲場檢驗，現場並有使用告示牌，發生事件的溜滑梯坡度設計均符合規定，且規定13歲以上者才可遊玩，這次受傷個案，因為溜滑梯有打臘，已與設計單位與施工單位立即檢討，將會去除打臘的部分，後續的緩衝區也會改善調整。

城觀處表示，目前是試營運期間，平日會派員不定期去巡查，提醒使用民眾注意安全，以正確的方式使用溜滑梯；假日的部分，會派專人在現場協助跟民眾解說、引導，正確使用溜滑梯。

有大人試玩溜滑梯都說速度超快；也有人說，重力加速度很可怕，現場有些抱小孩的沒拿捏好都飛出去，不過也有人認為溜滑梯沒一點速度有什麼好玩；城觀處將說，試營運告一段落後，對民眾提出的各項建議，與設計單位與營造廠做整體檢討及改善，確保遊樂設施安全有保障。