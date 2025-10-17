快訊

台中國際會展中心首展五金工具博覽會21日登場 捷運接駁直達會場

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中國際會展中心試營運，10月21日至23日將舉辦首展。圖／台中市政府提供
台中國際會展中心試營運，10月21日至23日將舉辦首展。圖／台中市政府提供

台中國際會展中心啟動開展，首展「2025台灣國際五金工具博覽會x五金工業展（TiTE x IHT）」10月21日至23日連3天登場。台中市交通局長葉昭甫說，展覽期間加碼開設接駁公車往返捷運文華高中站至會展中心，讓國內外旅客輕鬆參觀。

葉昭甫說，首展為全球五金業界重要的亞洲行程，為利國外旅客前往，新增機場快捷公車直達會展中心，可由機場搭乘555路機場快捷公車前往會展中心，並加碼開設接駁公車往返捷運文華高中站至會展中心，接駁公車服務由上午8時30分至下午5時30分、發車班距10分鐘一班。

葉昭甫建議，外地旅客搭乘高鐵抵達高鐵台中站後，可搭配捷運綠線至捷運文華高中站，轉乘675路公車前往會展中心；若搭乘捷運綠線至捷運市政府站，方便轉乘555路公車前往會展中心，歡迎民眾多加利用大眾運輸前往展覽會場。

葉昭甫說明，民眾若搭乘台鐵至台中站，則可轉乘25路公車前往台中國際會展中心，台中市民可直接搭乘市區公車前往，包含8、23、25、82（含延）、88、157（含繞、延）、354、525、529、555、675及綠4（含延）路等多條路線皆可抵達會展中心周邊，台中市民還可享搭公車前10公里免費，超過10公里最多只收10元車資的「雙十公車」福利。

交通局建議，前往五金工具博覽會的民眾，如果自行開車，除停放黎明路上的台中國際會展中心地下停車場，周邊停車場計有中央公園北側地下停車場、經貿6、經貿8等停車場，台中國際會展中心試營運期間共計有2,300席汽車停車位供民眾使用。

交通局說明，「2025台灣國際五金工具博覽會x 五金工業展」活動資訊，可至台中市政府官網查詢。建議出門前先行利用台中市公車動態資訊網頁、官方版「台中Go」APP即時掌握大眾運輸資訊。自行開車前往可下載「台中交通網」App。

台中國際會展中心試營運首展，周邊停車資訊。圖／台中市政府提供
台中國際會展中心試營運首展，周邊停車資訊。圖／台中市政府提供
台中國際會展中心試營運首展。大眾運輸資訊。圖／台中市政府提供
台中國際會展中心試營運首展。大眾運輸資訊。圖／台中市政府提供

公車 捷運 台中市

