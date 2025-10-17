經濟部修法電子遊戲機禁用簡體字 台中市願跟進修正自治條例

經濟部昨公告修正「電子遊戲機及電子遊戲場管理辦法」，要求電子遊戲機全面使用正體中文，禁用簡體字。台中市議員指出，市內充斥大量使用簡體字的電子遊戲機，要求市府正視問題，積極管理；市府表示，會同步修正自治條例，待有法規依據後，再與業者溝通改善。

台中市議會今天進行財政經濟業務質詢。民進黨議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、謝家宜、張芬郁、蕭隆澤聯合質詢，陳俞融表示，接獲家長陳情，台中市合法的電玩場所中，機台超過90%使用簡體字與大陸用語，夾娃娃機也充斥著大陸商品。

陳俞融表示，有5家設置在大型百貨購物中心的電玩場所，大量使用簡體字與大陸用語，家長陳情說，小朋友回家問「為什麼遊戲裡顯示字樣和學校教得不一樣？」「看不懂遊戲機的字」，這代表市府管理怠惰，無法維護最基本語言環境，遑論城市文化。

陳俞融指出，根據經發局提供資料，2022年稽查430家電玩場所，只開罰了8件，2023年稽查410家，也只有3件違規，去年稽查385家，同樣是3件違規，且上述違規樣態全部都是行政疏失，沒有任何一件涉及語言，市府對簡體字的管理根本是視若無睹。

陳俞融強調，中央雖已著手修法，目前還是草案尚未生效，市府應該更積極管理，她提出4點要求，第一，修正自治條例，將電子遊戲機正體中文明訂入法，第二，將機台語言納入稽查重點，第三，要求業者半年到一年內改善，第四，機台與販售商品都必須以正體中文為基本要求。

民進黨議員陳淑華、陳雅惠、謝家宜也表示，市府任由簡體字出現在合法機台以損害公部門形象，應儘快建立稽查作業流程；不只電玩機台，許多大陸商品來台洗產地，中市府也應有效管理。