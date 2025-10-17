阿振肉包千金超夯甜點店歇業 鄭學儀幫自己徵婚「終於有空約會」

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
鹿港日安巴黎老闆鄭學儀今年到義大利，意外收到義大利Lucca知名餐廳主廚兼老闆的工作邀約。圖／鄭學儀提供
鹿港日安巴黎老闆鄭學儀今年到義大利，意外收到義大利Lucca知名餐廳主廚兼老闆的工作邀約。圖／鄭學儀提供

彰化鹿港人氣甜點店「鹿港日安巴黎」即熄燈歇業，讓不少遊客與在地居民又驚又不捨。老闆鄭學儀曾遠赴法國藍帶廚藝學院進修，12年前返鄉創業，把歐風甜點帶進古鎮。她說，房東有其他規劃要收回店面，老天爺也許對她有更好的安排，也公開幫自己徵婚。

鄭學儀是鹿港名店阿振肉包老闆的女兒，當年返鄉開甜點店時，鄉親笑她「去法國就學會鬆餅和烤布蕾喔？」她沒氣餒，反而憑著堅持讓法式甜點和中式糕點都登上媒體版面。那位當初質疑她的阿伯，後來也被收編變成好友兼粉絲。

個性爽朗又熱情的她，對什麼事都親力親為，甜點設備壞了，她乾脆自己去報名機電補習班，半年後順利考到「室內配線丙級」技術士證照，水塔、電路、家電全能自己修，「最美水電工」的封號當之無愧。

對於歇業，她看得豁達，「天下無不散的宴席，屋主有新的計畫，我也該有新的生活。」近年她開始鑽研財經，目前在中興大學進修，打算報考碩士班，希望讓人生有不同的方向。

67年次歲的她，也趁著「人生轉彎」順勢公開徵婚，「這次不是徵員工，是徵老公」她開出條件，「正向開朗、誠信善良、不抽菸、無小孩、開車技術中上，也不要太笨，或隨便離職。」

消息傳出後，粉絲留言滿滿，「好多外國人都喜歡妳的甜點」、「巴黎日安是我的避風港」，還有人熱心留言，「我有好人選推薦給妳」雖然甜點店將歇業，但居民與顧客對鄭學儀的支持不減。

鹿港日安巴黎老闆鄭學儀曾遠赴法國藍帶廚藝學院進修，12年前返鄉創業，把歐風甜點帶進古鎮巷弄。圖／鄭學儀提供
鹿港日安巴黎老闆鄭學儀曾遠赴法國藍帶廚藝學院進修，12年前返鄉創業，把歐風甜點帶進古鎮巷弄。圖／鄭學儀提供

