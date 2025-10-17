台中忠孝夜市設機車停車場 80席車格單日最高20元

台中市南區忠孝夜市是原市區重要的美食商圈之一，不少市民與遊客流連用餐，也造成機車違停亂象。市府盤點土地，在忠孝路與忠孝路195巷口見至忠孝機車停車場，畫設80席機車停車格，24小時營業，每次停車費用20元，隔日重新計價，今天啟用。

忠孝夜市屬於街道型夜市，包含台中路到國光路之間的忠孝路、民意街、正氣街等街區，不同於一中商圈等混合商圈，忠孝夜市主要以美食聞名，多數商家配合鄰近的台中第三市場打烊時間，下午4時開始營業。

交通局指出，忠孝商圈吸引大量市民與遊客用餐，但周邊道路巷弄經常出現車輛違停，已經影響行人通行，也易造成交通壅塞，故盤點周邊可用土地闢建停車場；交通局長葉昭甫說，新設的忠孝機車停車場靠近夜市，可有效舒緩尖峰時段機車停車需求。

交通局表示，停車場為瀝青鋪面，考量空間大小與機車停車需求，畫設80席機車停車格；場內設置LED照明路燈，夜間光線充足。停車場設計也結合綠美化，種植楓香喬木、大葉黃楊與長紅木綠籬等樹種，搭配紅龜背變葉木與錫蘭葉下株等低矮灌木、地被植物，營造環保減碳停車環境。

葉昭甫指出，忠孝機車停車場的設計概念來自鄰里小公園，希望不只是停放機車，還可以維護夜市周邊秩序，提升市容與用餐環境。交通局也呼籲，除了善用新的停車空間，民眾也可以多多利用大眾運輸，忠孝夜市周遭有多處公車站與YouBike租借站。