台中新光商圈 連假交管新制惹議

台中新光三越在今年9月底復業，恰逢大遠百與新光周年慶開跑，車潮激增，市府在兩家百貨停車場前祭出「禁排令」，否則罰900到1800元，道路清空；但中秋節連假在市政北七路及惠中路實施「暫時禁止行人通行」措施，民眾炸鍋指過度執法，分局最後決定取消。

新光三越復業，出現報復性消費現象，加上兩大百貨都進入周年慶大活動，人潮與車流不斷。市警局與交通局在教師節連假祭出停車場「禁排令」，若停車場車位已滿，禁止車輛在場排隊等候，原本從惠中路塞到台灣大道的路段清空，市民反映良好。

然而中秋連假期間，第六警分局再度加強交通疏導，在市政北七路及惠中路口兩處行人穿越道實施「暫時禁止行人通行」措施，避免人車交織引發危險。但因周邊停車場多已滿位，駕駛人為找車位，在台灣大道、河南路、市政北五路、市政北二路及惠中路等周邊路段不斷繞行，導致整體車流壅塞；連假又逢外縣市車潮湧入，塞車情況更加嚴重。

第六警分局交通組長蕭啟宏表示，密切觀察禁排令上路後車流確實順暢許多，但仍有部分用路人習慣未改，導致在周邊繞行找車位。他強調，警方已請百貨業者加強與周邊停車場合作，增設接駁車與停車優惠，同時呼籲民眾多利用大眾運輸前往，緩解壅塞。

民眾另質疑警方「不讓行人走斑馬線」的做法與近期社會倡議的「行人正義」氛圍背道而馳，社群平台Threads上掀起討論，有人批評過度執法，也有人認為「能暢通就好」，最後分局已決定取消。

律師陳宗元則指出，警方為維護交通安全與順暢，依法得限制特定路段行人或車輛通行，「道路交通管理處罰條例」第五、六條即明文授權。此類措施與火警、車禍現場限制通行的情形相似，屬合法執法，雖然禁止行人通過斑馬線易造成觀感爭議，但是在法律層面並無不當。

根據「道交條例」第五條規定，為維護道路交通安全與暢通，公路或警察機關於必要時，得指定道路或區段禁止或限制車輛、行人通行或穿越，違者可處500元罰鍰。