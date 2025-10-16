台中成「人口吸鐵」！今年1.3萬人移入 居全台亞軍

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中具商業與生活機能優勢，且有產業結構支撐，持續吸納人口移入。聯合報系資料照
台中具商業與生活機能優勢，且有產業結構支撐，持續吸納人口移入。聯合報系資料照

房市價格高低，是否會影響人口遷移？住商機構盤整內政部與實價資料，中部各縣市以台中房價均價最高，且該市房價漲幅亦是冠軍，但中部其他縣市仍大量往台中遷移。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，台中市具商業與生活機能優勢，同時有產業結構支撐，因此雖說房價驚人，仍持續吸納人口移入。

根據實價與內政部資料，台中市平均新案成交行情，近期已來到每坪55.4萬元，相比2023年房價上漲約22.6%；而在台中房價漲勢驚人的同時，仍是持續磁吸周邊縣市人口移入，截至9月為止，淨遷入人口已達1.3萬人，在全台僅遜於桃園市的1.6萬人，居各縣市亞軍。

相較之下，彰化、雲林與南投三縣雖然呈現人口外流，房價卻依舊逆勢上揚。根據統計，彰化縣截至9月淨遷出8,521人，房價行情卻上漲14%至34.3萬元；南投縣淨遷出1,036人，房價漲至29.4萬元，漲幅10.9%；雲林縣則淨遷出3,015人，房價由24萬元漲至26.2萬元，房價漲勢亦達9.2%。

住商不動產中區協理賴萬認為，中部地區人口遷移與房價變動會有如此趨勢，主因有兩大面向，一是台中集大型建設、軌道經濟及產業園區於一身，磁吸產業人口的同時，亦受到嚮往生活機能的自住客群青睞，加大人口遷移強度與房價發展空間。二是彰雲投生活圈長年有人口外移問題，且少有建設話題，房價較屬低檔；但近年來年輕人口分戶需求大增，加上台中蛋黃區開發飽和，建商逐步往周邊蛋白縣市布局，衝高區域成交單價，因此蛋白縣市皆出現「價漲人退」的現象。

賴志昶提醒，近年彰雲投預售市場熱絡，在價格不具親民空間情況下，進一步壓縮首購族移居空間，加上彰化、南投與台中生活圈緊密連結，使得中部非核心縣市人口持續流出，這也顯示中部房市已形成以台中為核心的單一生態圈。

未來隨著交通網路更加便捷，中部各縣與台中之間的人口連動將更加明顯，須留意蛋白區域在人口支撐力不足下，後續房市熱度是否可能轉趨淡化。

中部各縣市遷入人口數與房價統計。資料來源：內政部實價登錄、住商機構彙整
中部各縣市遷入人口數與房價統計。資料來源：內政部實價登錄、住商機構彙整

