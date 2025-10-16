聽新聞
0:00 / 0:00
彰化天空遊戲場又傳溜滑梯骨折 開放1周兩起意外
彰化市新建的「天空遊戲場」斥資6000萬元，在2025台灣設計展對外開放，開放不久，一名國中女學生在溜滑梯時，因速度過快落地腳踝扭傷，經醫院檢查確認骨折；又傳出1名女子疑因下滑速度過快造成左手骨折，女子貼文說，光是開刀醫療費就花6萬元，還要1至3個月修復期。
女國中生的母親今天指出，滑梯應是很安全的遊戲設施，卻讓她女兒玩到腳踝小腿骨、韌帶都斷掉。
另名女子也在社群貼文指出，她12日去溜滑梯，沒想到下滑太快沒站好跌倒，左手撐地後當場骨折，昨天才開完刀，開刀等醫療費約6萬元，且還要1至3個月修復期，希望這座滑梯後續能有所改善，不要再有人受傷。
彰化縣府城觀處表示，滑梯自10月10日開放使用後，使用人數很多，各項遊具運作大致正常，部分個案因下滑衝力大或使用不當而有受傷情形，縣府已緊急召集設計及施工單位全盤檢視及研議處理，先行降低滑道坡面滑度，降低下滑衝力，現場並將補充及加強告示，提醒遊客遵守使用規定，並注意使用方式以維護安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言