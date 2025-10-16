百年餅舖陳允寶泉推出「一口太陽餅」 打造不掉屑的商機

知名百年餅舖「陳允寶泉」，再次以創新翻轉傳統糕餅業。董事長翁羿琦16日宣布，推出全台首創、全世界最小的《一口太陽餅》，希望以更輕盈的姿態，迎合國內外消費者的飲食習慣與需求，也打造「不掉屑的商機」。

翁羿琦表示，早在10多年前就已注意到「傳統太陽餅容易掉屑、食用不便」的問題，因此率先縮小尺寸，讓消費者能更優雅地享受太陽餅的香酥層次。

翁羿琦回憶說，2017年她與台中市觀光局前局長陳盛山討論如何將太陽餅打進日本市場時，得到了一個關鍵建議。

當時陳盛山指出：「日本家庭多為榻榻米結構，如果食物容易掉屑，清理會相當麻煩。若能設計成一口吃完、不掉屑的小尺寸太陽餅，一定能更符合日本人的生活習慣，也能吸引國際旅客，創造新的商機。」

翁羿琦指出，這句話成為品牌研發《一口太陽餅》的契機，陳盛山也成了新品幕後推手，所以今日發表會，特別邀他擔任特別來賓，分享喜悅。

翁羿琦說，把太陽餅變小，說來簡單，做起來卻是艱難萬分。其中最大難關在於製作工藝本身，師傅們手指頭就這麼大，要在小小一顆餅中包入柔潤的奶餡，同時保持外皮層層分明，一不小心沒包好就會露餡報廢。

陳允寶泉第四代傳人陳宇鴻笑說，「我們從內餡配方、餅皮做法，到厚薄比例，歷經無數次試驗與失敗，最終才成功做出『體積迷你、層次不減』完美比例的迷你太陽餅，直徑只有3公分，約為馬卡龍大小。」

這款「迷你太陽餅」幾年前曾在門市展示過，意外引起顧客熱烈回響：「這麼小的太陽餅如果真的上市，我一定要買！」這股來自消費者的真實回饋，成為研發團隊堅持不懈的最大動力。

事實上，陳允寶泉的「縮小哲學」早有傳承。翁羿琦說，早在半世紀前，第三代傳人陳增雄就覺得傳統月餅過大、不易一次吃完，因此結合日本和菓子技術，創造出台灣首創的《小月餅》。這項創新，不僅改變台灣中秋的吃餅習慣，也引領漢餅文化邁向現代化的新里程碑。

如今，品牌將這份「縮小的精神」再度進化，打造出全世界最小的《一口太陽餅》，方便消費者品嚐，與時俱進的改變，也開啟品牌的下一個百年全新篇章。

百年餅鋪陳允寶泉，不僅是台中伴手禮首獎常勝軍，在台中市政府、台中市工策會與糕餅公會輔導下，太陽餅香氣早已飄洋過海，成功外銷至美國、加拿大、大陸、香港、德國與澳洲等國，讓更多國際旅人品嚐到這份台灣經典甜餅。

不僅如此，《一口太陽餅》也在災害救援行動中發揮了意想不到的力量。翁羿琦說，日前花蓮復興鄉地震，陳允寶泉第一時間捐出500盒一口太陽餅，送往災區前線，提供救災志工補充體力。小小一顆，體積小巧、方便攜帶，成為志工最喜愛的「即食能量補給」，也讓人看到百年餅鋪以行動傳遞溫暖的力量。