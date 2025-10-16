綠白民代臉書槓上…許書維批「被出征」 邱湧錩嗆：不給po早安文有錯？

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣社頭鄉代邱湧錩用版主身分在臉書「社頭人俱樂部」貼文說「現代政治語言，不該是洗腦，也不是情勒。」，並說粉絲團不是「選舉工具」。圖／翻攝自社頭人俱樂部
彰化縣社頭鄉代邱湧錩用版主身分在臉書「社頭人俱樂部」貼文說「現代政治語言，不該是洗腦，也不是情勒。」，並說粉絲團不是「選舉工具」。圖／翻攝自社頭人俱樂部

臉書「社頭人俱樂部」版主、彰化縣社頭鄉代邱湧錩近日與彰化縣議員許書維摃上，許書維說，自己在社群的貼文都被管制無法po出，社群被壟斷，但邱湧錩認為社群不該淪為發早安文和政治人物個人宣傳，二人針鋒相對，甚至說要保留法律追訴權。

「社頭人俱樂部」創團版主邱湧錩因熱心公益、人氣旺，本屆首度參選就選上社頭鄉代，後來也加入民眾黨，但近日和民進黨彰化縣議員許書維在網路摃上。

邱湧錩今天在個人臉書及「社頭人俱樂部」貼文說「現代政治語言，不該是洗腦，也不是情勒。」，並說，社團及粉絲團不是「選舉工具」，更不是「用完就丟的輔具」，未來將啟動「點名機制」公民參與投票與社團專家意見，決定是否把點名人員列入黑名單或請出社團。

邱湧錩也在個人臉書po文說「被比我位置大的民代打壓了，怎麼辦？」，他表示，只是希望版面不要淪為選舉工具，被早安文和政治人物洗版，而是應以公共事務為優先，讓民眾po實用的訊息，但卻因此引發議員不滿，更開始帶風向，他也被「青鳥攻擊」。

不過許書維說，他一年來大約有20篇po在「社頭人俱樂部」的文都未審，不給刊登，後來還被踼出「社頭人俱樂部」的line群，最近又看到邱湧錩意有所指的po了一張有他服務處的照片，他認為都很有針對性，根本是在「出征他」，他將會保留法律追訴權，他的貼文都是和公共事務有關，例如宣傳大家去看在彰化舉辦的台灣設計展等。

許書維說，很多人也都被限制發話了！這不是社群媒體壟斷。那什麼是壟斷？「我被網路巨獸追殺了，請求各位網友救救我」，他更指邱湧錩想選議員，才會有這種方式限制不同政黨民代發言，所以他已向臉書反應，希望遏止這種現象。

不過邱湧錩否認要選議員，表示他只想先做好鄉代，而且連許議員攻擊他的貼文他也沒刪，怎說是壟斷？

二人火花四射的貼文也引發網民討論，有網民勸許書維自己創團就好了，也有人說「這裡是生活上的交流，但議員大人把這裡當個版貼了」、「別讓真心想做事的人被有心人士做文章」。

彰化縣社頭鄉代邱湧錩用版主身分在臉書「社頭人俱樂部」貼文，縣議員許書維則留言說，這不是社群媒體壟斷。那什麼是壟斷？圖／翻攝自社頭人俱樂部
彰化縣社頭鄉代邱湧錩用版主身分在臉書「社頭人俱樂部」貼文，縣議員許書維則留言說，這不是社群媒體壟斷。那什麼是壟斷？圖／翻攝自社頭人俱樂部
縣議員許書維說，自己一年來大約有20篇po在「社頭人俱樂部」的文都未審，不給刊登，但版主鄉代邱湧錩說社團不要早安文和政治人物洗版。圖／翻攝自社頭人俱樂部
縣議員許書維說，自己一年來大約有20篇po在「社頭人俱樂部」的文都未審，不給刊登，但版主鄉代邱湧錩說社團不要早安文和政治人物洗版。圖／翻攝自社頭人俱樂部

