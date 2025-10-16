彰化天空遊戲場滑梯釀學生骨折 縣府派人調查、先緊急降低滑度

彰化市八卦山「天空遊戲場」近日完工開放，不料一名國中女學生在溜滑梯玩耍時右腳踝骨折，對此彰化縣政府城觀處說，縣府已緊急召集設計及施工單位至現場全盤檢視及研議處理，先行降低滑道坡面滑度，降低下滑衝力。

城觀處說，國中生使用滑梯致受傷一事，已指派科長前往慰問，並妥適處理後續事宜。

城觀處表示，該處滑梯搭配瞭望台設置，滑梯高差約有4公尺、高差大下滑時衝力也較大，適合大朋友使用，原設定使用年齡限制在13歲以上，每次並限1人使用，進入滑梯滑道前，需確認前一使用者已離開溜滑梯滑道，才能進入使用，並禁止攀爬、逆行及頭下腳上等非正常使用方式，以免發生危險。使用說明也豎立在滑梯起點醒目處。

縣府城觀處表示，滑梯自10月10日開放使用後，使用人數很多，各項遊具運作大致正常，部分個案因下滑衝力大或使用不當而有受傷情形，縣府已緊急召集設計及施工單位至現場全盤檢視及研議處理，先行降低滑道坡面滑度，降低下滑衝力，現場並將補充及加強告示，提醒遊客遵守使用規定，並注意使用方式以維護安全。

因應假日使用人數較多，並研議派駐管理人員現場巡查與維護遊客使用秩序，讓每位使用者都能安心、快樂地體驗設施。