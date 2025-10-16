快訊

逼公務員交臉書帳號列管 高雄市三民區長「一紙公文」惹議…遭火速拔官

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化天空遊戲場滑梯釀學生骨折 縣府派人調查、先緊急降低滑度

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市八卦山「天空遊戲場」近日完工開放，一名國中女學生在溜滑梯玩耍時右腳踝骨折，彰化縣政府緊急召集設計及施工單位至現場全盤檢視及研議處理，先行降低滑道坡面滑度。記者林敬家／攝影
彰化市八卦山「天空遊戲場」近日完工開放，一名國中女學生在溜滑梯玩耍時右腳踝骨折，彰化縣政府緊急召集設計及施工單位至現場全盤檢視及研議處理，先行降低滑道坡面滑度。記者林敬家／攝影

彰化市八卦山「天空遊戲場」近日完工開放，不料一名國中女學生在溜滑梯玩耍時右腳踝骨折，對此彰化縣政府城觀處說，縣府已緊急召集設計及施工單位至現場全盤檢視及研議處理，先行降低滑道坡面滑度，降低下滑衝力。

城觀處說，國中生使用滑梯致受傷一事，已指派科長前往慰問，並妥適處理後續事宜。

城觀處表示，該處滑梯搭配瞭望台設置，滑梯高差約有4公尺、高差大下滑時衝力也較大，適合大朋友使用，原設定使用年齡限制在13歲以上，每次並限1人使用，進入滑梯滑道前，需確認前一使用者已離開溜滑梯滑道，才能進入使用，並禁止攀爬、逆行及頭下腳上等非正常使用方式，以免發生危險。使用說明也豎立在滑梯起點醒目處。

縣府城觀處表示，滑梯自10月10日開放使用後，使用人數很多，各項遊具運作大致正常，部分個案因下滑衝力大或使用不當而有受傷情形，縣府已緊急召集設計及施工單位至現場全盤檢視及研議處理，先行降低滑道坡面滑度，降低下滑衝力，現場並將補充及加強告示，提醒遊客遵守使用規定，並注意使用方式以維護安全。

因應假日使用人數較多，並研議派駐管理人員現場巡查與維護遊客使用秩序，讓每位使用者都能安心、快樂地體驗設施。

使用者 溜滑梯

延伸閱讀

超夯八卦山天空遊戲場剛開張 國中女生溜滑梯玩到腳骨折

小心！更年期後女性每4人有1人骨質疏鬆 糖尿病患更易骨折

台南國小學童打躲避球起衝突 他抱起同學重摔骨折判賠83萬

真的來了！彰化中友百貨地下層開挖完成 先辦生活市集暖身吸客

相關新聞

彰化天空遊戲場滑梯釀學生骨折 縣府派人調查、先緊急降低滑度

彰化市八卦山「天空遊戲場」近日完工開放，不料一名國中女學生在溜滑梯玩耍時右腳踝骨折，對此彰化縣政府城觀處說，縣府已緊急召...

一口太陽餅上市！台中百年餅店研發「不掉屑」 花蓮災民先試吃

台中市的名產「太陽餅」受到許多人喜愛，但是它易掉屑、一個人吃有時又太多，百年餅店「陳允寶泉」經過數年研發，今天推出直徑僅...

松柏嶺遊客中心轉型茶文化館 𡷈茶屋啟動旅遊新亮點

為活化松柏嶺遊客中心並帶動地方觀光，交通部觀光署參山國家風景區管理處（參山處）委外經營的「𡷈茶屋」，昨天正式揭幕。以「...

超夯八卦山天空遊戲場剛開張 國中女生溜滑梯玩到腳骨折

彰化市八卦山「天空遊戲場」近日完工開放，不料一名國中女學生在溜滑梯玩耍時右腳踝骨折，送彰化基督教醫院治療，彰基表示，該名...

秋冬南投泡溫泉 縣府鼓勵搭台灣好行免舟車勞頓

埔里、東埔、北港溪是南投縣3大溫泉區，南投溫泉季系列活動9月展開，縣府邀遊客搭乘「台灣好行」輕鬆出遊，免去自行駕車而舟車...

廢酒瓶變耶誕樹！邱雅琳翻轉清潔隊變身打卡景點

位在台中市清水區的清潔隊辦公室外牆，一座由廢棄酒瓶、輪胎和紙箱打造的創意耶誕樹，顯得格外引人注目，但這不僅是一件環保藝術...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。