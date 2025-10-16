快訊

逼公務員交臉書帳號列管 高雄市三民區長「一紙公文」惹議…遭火速拔官

一口太陽餅上市！台中百年餅店研發「不掉屑」 花蓮災民先試吃

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市糕餅公會理事長紀旭東（左二）前往祝賀，並讚許陳允寶泉十分具創意。記者黃寅／攝影
台中市糕餅公會理事長紀旭東（左二）前往祝賀，並讚許陳允寶泉十分具創意。記者黃寅／攝影

台中市的名產「太陽餅」受到許多人喜愛，但是它易掉屑、一個人吃有時又太多，百年餅店「陳允寶泉」經過數年研發，今天推出直徑僅3公分的「一口太陽餅」一口吃下，不易掉屑又好掌握份量，是否一改多年的太陽餅市場，受到關注。

「陳允寶泉」董事長翁羿琦今為這個新產品舉行試吃會，台中市糕餅公會理事長紀旭東特別前往祝賀，讚許陳允寶泉十分具創意，並認為時下人們愈來愈有健康概念，尤其注意控制熱量，把太陽餅縮小值得嘗試。

台中市觀光局前局長陳盛山今亦受邀前往，原因是翁羿琦2017年在陳率領下赴日本開拓太陽餅機時，察覺日本人雖愛吃太陽餅，但因日本習用榻榻米，很怕吃的時候，太陽餅屑會掉進榻榻米裡難清理。

陳盛山當時即曾建議，可以嘗試做出一口大小的太陽餅，避免掉屑，以開拓日本市場。如今陳允寶泉真的開發出來，也特別請陳盛山品嘗，讓陳讚不絕口。

翁羿琦說，多年前陳允寶泉就曾開發出「小月餅」，把月餅縮小，受到市場歡迎，這次又開發出一口太陽餅，算是又一次的創新。而「一口太陽餅」難做之處，在於它真的很小，師傅得小心施力，才不致於把它捏壞，其中還開發出許多新技術，才終於做出來。

她說，日前花蓮光復鄉災民主動提到太陽餅好保存又好吃，他們得知後立即放下中秋旺季的生意，趕製1千5百盒送給災民，後來又追加了兩百盒，其中就有5百盒是一口太陽餅，受到災民們的喜愛，也算是第一批的試吃者，因此對一口太陽餅受到市場喜愛有信心。

陳允寶泉為了彰顯一口太陽餅可以立即品嘗的特色，今天還特別牽了一隻迷你馬到店裡，表示可以「馬上享用」翁羿琦也特裝扮成唐朝美女，以示對古人製餅的尊敬之意。她說，現代餅界發達，各式餅點很多，取代性亦高，歡迎大家品嘗一口太陽餅，並給她意見。

「陳允寶泉」董事長翁羿琦說，「一口太陽餅」真的很小，師傅製作時得小心施力，才不致於把它捏壞。記者黃寅／攝影
「陳允寶泉」董事長翁羿琦說，「一口太陽餅」真的很小，師傅製作時得小心施力，才不致於把它捏壞。記者黃寅／攝影
「陳允寶泉」董事長翁羿琦（右）化身唐朝美女，還把迷你馬牽到門市。記者黃寅／攝影
「陳允寶泉」董事長翁羿琦（右）化身唐朝美女，還把迷你馬牽到門市。記者黃寅／攝影

太陽餅 日本 台中市

延伸閱讀

光復鄉災民生活補助方案曝 弱勢戶每月領7萬、傷亡者家人每月領2.5萬

花蓮洪災救援告段落 中央前指所轉型「復原重建協調會報」

403花蓮強震發生前已醞釀3年 台師大團隊揭露「無震滑移」觸發機制

嘉義縣慈善協會送愛心到花蓮 洪災後孩童換上新鞋露笑容

相關新聞

彰化天空遊戲場滑梯釀學生骨折 縣府派人調查、先緊急降低滑度

彰化市八卦山「天空遊戲場」近日完工開放，不料一名國中女學生在溜滑梯玩耍時右腳踝骨折，對此彰化縣政府城觀處說，縣府已緊急召...

一口太陽餅上市！台中百年餅店研發「不掉屑」 花蓮災民先試吃

台中市的名產「太陽餅」受到許多人喜愛，但是它易掉屑、一個人吃有時又太多，百年餅店「陳允寶泉」經過數年研發，今天推出直徑僅...

松柏嶺遊客中心轉型茶文化館 𡷈茶屋啟動旅遊新亮點

為活化松柏嶺遊客中心並帶動地方觀光，交通部觀光署參山國家風景區管理處（參山處）委外經營的「𡷈茶屋」，昨天正式揭幕。以「...

超夯八卦山天空遊戲場剛開張 國中女生溜滑梯玩到腳骨折

彰化市八卦山「天空遊戲場」近日完工開放，不料一名國中女學生在溜滑梯玩耍時右腳踝骨折，送彰化基督教醫院治療，彰基表示，該名...

秋冬南投泡溫泉 縣府鼓勵搭台灣好行免舟車勞頓

埔里、東埔、北港溪是南投縣3大溫泉區，南投溫泉季系列活動9月展開，縣府邀遊客搭乘「台灣好行」輕鬆出遊，免去自行駕車而舟車...

廢酒瓶變耶誕樹！邱雅琳翻轉清潔隊變身打卡景點

位在台中市清水區的清潔隊辦公室外牆，一座由廢棄酒瓶、輪胎和紙箱打造的創意耶誕樹，顯得格外引人注目，但這不僅是一件環保藝術...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。