一口太陽餅上市！台中百年餅店研發「不掉屑」 花蓮災民先試吃

台中市的名產「太陽餅」受到許多人喜愛，但是它易掉屑、一個人吃有時又太多，百年餅店「陳允寶泉」經過數年研發，今天推出直徑僅3公分的「一口太陽餅」一口吃下，不易掉屑又好掌握份量，是否一改多年的太陽餅市場，受到關注。

「陳允寶泉」董事長翁羿琦今為這個新產品舉行試吃會，台中市糕餅公會理事長紀旭東特別前往祝賀，讚許陳允寶泉十分具創意，並認為時下人們愈來愈有健康概念，尤其注意控制熱量，把太陽餅縮小值得嘗試。

台中市觀光局前局長陳盛山今亦受邀前往，原因是翁羿琦2017年在陳率領下赴日本開拓太陽餅機時，察覺日本人雖愛吃太陽餅，但因日本習用榻榻米，很怕吃的時候，太陽餅屑會掉進榻榻米裡難清理。

陳盛山當時即曾建議，可以嘗試做出一口大小的太陽餅，避免掉屑，以開拓日本市場。如今陳允寶泉真的開發出來，也特別請陳盛山品嘗，讓陳讚不絕口。

翁羿琦說，多年前陳允寶泉就曾開發出「小月餅」，把月餅縮小，受到市場歡迎，這次又開發出一口太陽餅，算是又一次的創新。而「一口太陽餅」難做之處，在於它真的很小，師傅得小心施力，才不致於把它捏壞，其中還開發出許多新技術，才終於做出來。

她說，日前花蓮光復鄉災民主動提到太陽餅好保存又好吃，他們得知後立即放下中秋旺季的生意，趕製1千5百盒送給災民，後來又追加了兩百盒，其中就有5百盒是一口太陽餅，受到災民們的喜愛，也算是第一批的試吃者，因此對一口太陽餅受到市場喜愛有信心。