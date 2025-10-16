快訊

松柏嶺遊客中心轉型茶文化館 𡷈茶屋啟動旅遊新亮點

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
名間鄉松柏嶺「𡷈茶屋」今天開幕揭牌，象徵以茶連結地方。圖／參山處提供
為活化松柏嶺遊客中心並帶動地方觀光，交通部觀光署參山國家風景區管理處（參山處）委外經營的「𡷈茶屋」，昨天正式揭幕。以「一杯茶帶動地方創生」為理念的新空間，結合名間在地茶農、青年品牌與文創選品，打造兼具文化體驗與生活美學的旅遊新亮點。

開幕典禮於松柏嶺遊客中心舉行，現場茶香繚繞、氣氛熱絡。農業部茶及飲料作物改良場長蘇宗振、南投縣工策會總幹事李哲華、參山處秘書洪英逸、名間鄉長陳翰立及多位地方代表共同揭幕，象徵「以茶連結人與土地」。

茶藝師現場手沖展演，並邀民眾體驗「茶薰六感」，以視覺、嗅覺與味覺的全感官形式，展現茶文化的深度與魅力。吸引國內外遊客參與，來自新加坡的兄妹四人表示，幾乎每年都來台灣買茶，這次親臨松柏嶺欣賞手沖演繹，更感受到台灣茶文化的細膩與溫度。

承租經營業者黃立倫表示，「𡷈茶屋」有5大主題服務區，包含茶藝商品展示、特色茶品、茶文化體驗、多功能茶教室及伴手禮專區，讓遊客從賞茶、聞香到品茗，全方位體驗茶的世界。他說，𡷈茶屋不只是品茗空間，更能讓人放慢步調、感受土地溫度的文化場域。

參山處指出，松柏嶺遊客中心是全國唯一以「茶」為主題的旅遊服務中心，「𡷈茶屋」將成為串連人、土地與文化的新橋樑。民眾可在此品茗、體驗揉茶、選購青農品牌茶與地方伴手禮，或參加茶文化課程與小旅行，從一杯茶感受土地的情感。

參山處強調，松柏嶺不只是南投代表性的茶鄉，更是體驗台灣茶文化的最佳場域。「𡷈茶屋」不只是賣茶的地方，而是一場以茶為起點的文化旅行，讓民眾在茶香中看見八卦山的人文底蘊與南投觀光的新風貌。

松柏嶺「𡷈茶屋」今天開幕，新加坡旅客細品茶香，體驗台灣豐富細膩的茶文化。圖／參山處提供
松柏嶺「𡷈茶屋」今天開幕，民眾熱情參與。圖／參山處提供
