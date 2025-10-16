超夯八卦山天空遊戲場剛開張 國中女生溜滑梯玩到腳骨折

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市八卦山「天空遊戲場」近日完工開放，不料一名國中女學生在溜滑梯玩耍時右腳踝骨折，送彰化基督教醫院治療。圖／彰化消防局提供
彰化市八卦山「天空遊戲場」近日完工開放，不料一名國中女學生在溜滑梯玩耍時右腳踝骨折，送彰化基督教醫院治療。圖／彰化消防局提供

彰化市八卦山「天空遊戲場」近日完工開放，不料一名國中女學生在溜滑梯玩耍時右腳踝骨折，送彰化基督教醫院治療，彰基表示，該名女學生右腳踝骨折，當天就已開刀處理，今天還在住院，預計明、後天出院。

彰化市新建的「天空遊戲場」斥資6000萬元，在2025台灣設計展對外開放。開放不久，一名國中女學生在溜滑梯上滑行時，因速度過快落地腳踝扭傷，經醫院檢查確認骨折。

消防局表示，接獲通報趕赴現場時，女學生已坐在石墩上，腳踝腫脹但未見明顯變形，隨即抬上擔架送醫。女學生說，滑行過程因速度太快，落地時腳踝沒有對準著地而折到受傷。

事件曝光後，引起網友關注與討論。有人認為溜滑梯坡度陡，底部為水泥地，衝擊力大容易受傷，也有人指出使用年齡限制13歲以上，但不少成人仍抱小孩使用，增加危險，網友建議，溜滑梯底部可鋪設沙地或軟墊，改善緩衝，提升安全性。

「天空遊戲場」於雙十節正式試營運，造型特殊顏色可愛的溜滑梯吸睛。記者林敬家／攝影
「天空遊戲場」於雙十節正式試營運，造型特殊顏色可愛的溜滑梯吸睛。記者林敬家／攝影

