秋冬南投泡溫泉 縣府鼓勵搭台灣好行免舟車勞頓

中央社／ 南投縣16日電

埔里、東埔、北港溪是南投縣3大溫泉區，南投溫泉季系列活動9月展開，縣府邀遊客搭乘「台灣好行」輕鬆出遊，免去自行駕車而舟車勞頓，更能造訪沿途景點，讓泡湯行程更豐富。

秋意漸濃，適合泡溫泉，南投縣政府今天發布新聞稿表示，南投溫泉季9月起熱鬧展開3個月，串聯埔里、東埔、北港溪溫泉區，為便利遊客到南投縣泡溫泉，縣府積極規劃「台灣好行」路線，去年底最後一塊拼圖「北港溪線」通車，搭台灣好行就可到3大溫泉區。

縣府表示，台灣好行「埔里線」從台中火車站、高鐵台中站出發，途經埔里市區、埔里酒廠、牛耳石雕公園等景點，旅客可體驗以花香聞名的「花之湯」，也可再轉乘「日月潭線」延伸前往日月潭、向山遊客中心，品味在地茶香，享受靜謐湖光山色的溫泉假期。

縣府表示，「東埔線」從集集鎮出發，途經水里車站、水里蛇窯，最終抵達海拔約1200公尺信義鄉東埔溫泉區，此區泉質屬弱鹼性碳酸泉，水質清澈無味，遊客可順道造訪雙龍瀑布七彩吊橋等景點；18日逢東埔溫泉季活動，有浴衣火把踩街、布農族八部合音等演出。

縣府表示，「北港溪線」從高鐵台中站出發，串聯國立台灣工藝研究發展中心、九九峰動物樂園等景點，最終抵達北港溪溫泉區，此地泉質為弱鹼性碳酸泉，環境清幽，是靜心首選，壓軸登場的北港溪溫泉嘉年華於11月1日在泰雅渡假村舉行，當天免門票入場。

