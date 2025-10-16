廢酒瓶變耶誕樹！邱雅琳翻轉清潔隊變身打卡景點

位在台中市清水區的清潔隊辦公室外牆，一座由廢棄酒瓶、輪胎和紙箱打造的創意耶誕樹，顯得格外引人注目，但這不僅是一件環保藝術品，更是女隊長邱雅琳為這支隊伍注入的環保新視野，也讓她在接下清水清潔隊長兩年多後，就從全國368個鄉鎮市區推薦的54位隊長中，接下了全國模範清潔隊長的獎座。

環境部每三年一次表揚全國模範清潔隊長，但對清水清潔隊長邱雅琳而言，2023年1月才剛到清水區報到的她，從未料到能從全國54位競爭者中，僅有前10名能獲選的高難度下，這麼快就得到這分既快速又實至名歸的肯定。

邱雅琳表示，「一般人對清潔隊的印象就是與垃圾為伍。」她深知這個刻板印象，因此上任後的第一件事，就是要讓清潔隊「不一樣」，努力翻轉清潔隊印象；因此她從改造環境開始，將清潔隊原本斑駁脫漆的外牆，變身為馬卡龍色系的綠美化空間，隨著四季更換植栽，並融入節慶元素。

去年底，邱雅琳帶著隊員們用回收的酒瓶、鐵架、電線、網購紙箱和輪胎，打造出獨特的創意耶誕樹；今年初則運用宮廟丟棄的燈籠製作蛇年特色裝飾，廢水管變成鞭炮掛飾，為辦公室增添濃濃年味，這些巧思讓清潔隊成為民眾爭相拍照打卡的新景點，也成為公部門「綠美化、做環保」的最佳示範。

邱雅琳說，環境教育要從小做起。剛到清水時，她就配合該區首次舉辦的「台中市民野餐日」活動，與同仁一起發揮創意，用回收物製作夜市彈珠台和套圈圈遊戲，主打「復古童樂會」概念，邀請民眾重溫童年樂趣，在歡樂中傳遞環保理念；果然近期清水轄內各幼兒園師生分四梯次、超過240人次踴躍參訪清潔隊，成功吸引人群走進清潔隊，讓努力得到了回響。