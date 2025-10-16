快訊

中職／球員還是網紅？林益全想回職棒舞台 先回歸本業初心吧

輝達進駐T17、T18告吹？新壽今辦動土典禮 李四川：不曉得目的是什麼

再傳警員涉洩密！ 檢調搜索新北2分局小隊長、偵查佐被帶走偵訊

真的來了！彰化中友百貨地下層開挖完成 先辦生活市集暖身吸客

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
由益彰公司投資43億元規劃的中友百貨彰化店，將興建地下4層、地上21層鋼骨造複合商業及停車場大樓，包商預定預定2028年農曆新年前完工。圖／中友百貨提供
由益彰公司投資43億元規劃的中友百貨彰化店，將興建地下4層、地上21層鋼骨造複合商業及停車場大樓，包商預定預定2028年農曆新年前完工。圖／中友百貨提供

彰化沒有百貨公司，中友百貨彰化店目前興建中，目標在2028年農曆年前完工，縣民都關注工程進度，中友百貨指出，目前工地地下樓開挖完成，正進行大底整平，基底灌漿，基準放樣，工程順利，也將在10月18日舉辦生活市集，地點就在大樓基地附近的成功公園，希望在百貨公司完工前，和縣民有互動與連結。

中友百貨是彰化首座百貨商場案，2023年8月14日動土，位在彰化市旭光西路第二停車場用地，規畫興建地下4層、地上21層的鋼骨結構大樓，整合百貨、餐飲、影城與停車空間。

中友百貨店長陳俊華表示，目前建築工程持續進行中，並積極展開招商作業，未來將為彰化帶來更優質的生活與購物體驗。

本月18日午1點至6點將與彰化市公所在彰化市成功公園舉辦生活市集，中友百貨的QB HOUSE髮型設計師將到場提供日式快剪服務，所得將全數捐贈予切膚之愛基金會；也將百貨超市帶到現場，匯聚28家生活風格攤位，涵蓋文創手作、特色甜點、友善農產與健康用品。

日本超人氣動漫Coser與地下偶像團體也將帶來演出，並首度推出「彰化市×日本友好城市物產交流展」，展出來自日本津山市、小松市、玖珠町、余市町及森町等地的特色商品與文創好物。

彰化 日本

延伸閱讀

侯友宜參觀台灣設計展 肯定彰化傳產大縣行行出狀元

彰化市發放1500萬重陽敬老禮金 逾3萬名長者受惠

重陽節彰化有鄉鎮送實用血壓計 明年擬再調高敬老禮金

彰化二林中科園區挖洞被倒亂百噸營建廢棄物 11人起訴求重刑

相關新聞

台中市民傳「普發現金」圖片遭送辦…法院裁定不罰 中市府：尊重法院

台中市陳姓男子在社群媒體張貼市長盧秀燕「普發4萬」圖片，市府痛斥假訊息，並依違反社會秩序維護法送辦，台中地院認為屬於言論...

台中議員曝烏日高鐵娛樂城恐延宕1年以上 盼烏日會館中心展延

台中烏日高鐵站旁的高鐵娛樂城正在興建中，建成後將是全台單一晾體面積最大的購物城，業者盼明年底營運。議員今天指出，高鐵娛樂...

廢酒瓶變耶誕樹！邱雅琳翻轉清潔隊變身打卡景點

位在台中市清水區的清潔隊辦公室外牆，一座由廢棄酒瓶、輪胎和紙箱打造的創意耶誕樹，顯得格外引人注目，但這不僅是一件環保藝術...

真的來了！彰化中友百貨地下層開挖完成 先辦生活市集暖身吸客

彰化沒有百貨公司，中友百貨彰化店目前興建中，目標在2028年農曆年前完工，縣民都關注工程進度，中友百貨指出，目前工地地下...

台中購物節國際化挨批吸引不到外籍人士 市府：持續深化加強宣傳

台中購物節邁入第七屆即將在10月24日登場，為期2個月，今年繼續推動國際化升級。議員指出，購物節號稱國際化，吸引外籍人士...

重陽敬老金提前發！彰化公所動員數百人數鈔票包紅包 七成五已轉帳

重陽節將至，彰化市公所今提前發放全市73里共3萬922位、70歲以上長者每人500元敬老禮金，總金額1546萬1000元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。