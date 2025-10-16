真的來了！彰化中友百貨地下層開挖完成 先辦生活市集暖身吸客

彰化沒有百貨公司，中友百貨彰化店目前興建中，目標在2028年農曆年前完工，縣民都關注工程進度，中友百貨指出，目前工地地下樓開挖完成，正進行大底整平，基底灌漿，基準放樣，工程順利，也將在10月18日舉辦生活市集，地點就在大樓基地附近的成功公園，希望在百貨公司完工前，和縣民有互動與連結。

中友百貨是彰化首座百貨商場案，2023年8月14日動土，位在彰化市旭光西路第二停車場用地，規畫興建地下4層、地上21層的鋼骨結構大樓，整合百貨、餐飲、影城與停車空間。

中友百貨店長陳俊華表示，目前建築工程持續進行中，並積極展開招商作業，未來將為彰化帶來更優質的生活與購物體驗。

本月18日午1點至6點將與彰化市公所在彰化市成功公園舉辦生活市集，中友百貨的QB HOUSE髮型設計師將到場提供日式快剪服務，所得將全數捐贈予切膚之愛基金會；也將百貨超市帶到現場，匯聚28家生活風格攤位，涵蓋文創手作、特色甜點、友善農產與健康用品。

日本超人氣動漫Coser與地下偶像團體也將帶來演出，並首度推出「彰化市×日本友好城市物產交流展」，展出來自日本津山市、小松市、玖珠町、余市町及森町等地的特色商品與文創好物。