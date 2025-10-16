台中市民傳「普發現金」圖片遭送辦…法院裁定不罰 中市府：尊重法院

台中市陳姓男子在社群媒體張貼市長盧秀燕「普發4萬」圖片，市府痛斥假訊息，並依違反社會秩序維護法送辦，台中地院認為屬於言論自由範圍，裁定不法。民進黨議員今天痛批市府打壓言論自由，要求道歉；市府回應，尊重法院裁定，後續依法辦理。

台中市議會今天進行財政經濟業務質詢。民進黨議員陳雅惠、張芬郁、陳淑華、蕭隆澤、謝家宜、陳俞融聯合質詢，陳雅惠表示，市府當初為了壓制輿論，急忙宣稱普發現金是假消息，甚至對市民提出告訴，如今遭到法院打臉，應檢討不當提告。

副市長黃國榮回應，他也是剛得知法院裁定內容，目前市府也沒有參與相關會議，市府會再做判斷；他也澄清，當初普發現金議題僅是議員提案，市府並未做成決議，擔心類似圖卡誤導市民，才依法說明，市府尊重法院裁定，後續若有行政程序，會依法辦理。

張芬郁進一步指出，新竹市已經宣布要普發5000元，台中市長盧秀燕既然是中部的「領頭羊」，別的縣市都發了，台中為何還在等？黃國榮強調，目前是市政建設高峰期，明年度還要舉債超過140億元，財政壓力空前巨大，現階段確實沒有辦法普發現金。

台中地院今天表示，陳姓市民的發言主要是就盧秀燕同意中央普發1萬元的議題，提出個人意見，並非散布謠言，雖然導致市府與區公所接獲民眾詢問，並非代表有造成民眾不安，難認陳姓市民發表內容影響公共安寧，裁定不罰。