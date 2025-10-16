南投松柏嶺觀光新動能 𡷈茶屋品茗吸引遊客駐足

南投松柏嶺遊客中心「𡷈茶屋」今天開幕，參山國家風景區管理處希望透過茶屋多元經營，讓旅客從「路過」變「駐足」，串聯周邊景點、茶鄉、農村與文化產業，注入觀光新動能。

交通部觀光署參山國家風景區管理處活化位於南投縣名間鄉的松柏嶺遊客中心茶文化主題館內部閒置空間，委外經營「𡷈茶屋」。參山處表示，這處以「一杯茶帶動地方創生」為核心理念新空間，結合在地茶農、青年品牌與文化創意選品，打造文化體驗旅遊新地標。

參山處說，松柏嶺遊客中心是全國唯一「茶」主題旅遊服務中心，「𡷈茶屋」不僅是茶館，更是以茶串起人、土地與文化的橋梁，遊客可在這裡品嚐手沖茶藝、體驗揉茶手作、選購百大青農品牌茶葉與在地伴手禮，或參加茶文化課程、小旅行活動。

參山處表示，松柏嶺遊客中心轉型茶文化主題館後，積極推動環境教育與永續旅遊，這次引入地方團隊經營，讓旅客從「路過」變「駐足」；松柏嶺不只是南投代表性茶鄉，更是體驗台灣茶文化絕佳場域，到「𡷈茶屋」啜飲一杯茶香，感受靜謐與人文。

開幕活動吸引國內、外遊客，還有茶藝師展演手沖茶藝，並安排遊客體驗「茶薰六感」。新加坡遊客說，幾乎每年到台灣旅遊、買茶，這次到「𡷈茶屋」欣賞茶藝師手沖，從視覺、嗅覺到味覺，深刻感受台灣茶文化細緻與溫度，也對南投茶文化留下深刻印象。