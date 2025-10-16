快訊

中職／球員還是網紅？林益全想回職棒舞台 先回歸本業初心吧

輝達進駐T17、T18告吹？新壽今辦動土典禮 李四川：不曉得目的是什麼

再傳警員涉洩密！ 檢調搜索新北2分局小隊長、偵查佐被帶走偵訊

南投松柏嶺觀光新動能 𡷈茶屋品茗吸引遊客駐足

中央社／ 南投縣16日電

南投松柏嶺遊客中心「𡷈茶屋」今天開幕，參山國家風景區管理處希望透過茶屋多元經營，讓旅客從「路過」變「駐足」，串聯周邊景點、茶鄉、農村與文化產業，注入觀光新動能。

交通部觀光署參山國家風景區管理處活化位於南投縣名間鄉的松柏嶺遊客中心茶文化主題館內部閒置空間，委外經營「𡷈茶屋」。參山處表示，這處以「一杯茶帶動地方創生」為核心理念新空間，結合在地茶農、青年品牌與文化創意選品，打造文化體驗旅遊新地標。

參山處說，松柏嶺遊客中心是全國唯一「茶」主題旅遊服務中心，「𡷈茶屋」不僅是茶館，更是以茶串起人、土地與文化的橋梁，遊客可在這裡品嚐手沖茶藝、體驗揉茶手作、選購百大青農品牌茶葉與在地伴手禮，或參加茶文化課程、小旅行活動。

參山處表示，松柏嶺遊客中心轉型茶文化主題館後，積極推動環境教育與永續旅遊，這次引入地方團隊經營，讓旅客從「路過」變「駐足」；松柏嶺不只是南投代表性茶鄉，更是體驗台灣茶文化絕佳場域，到「𡷈茶屋」啜飲一杯茶香，感受靜謐與人文。

開幕活動吸引國內、外遊客，還有茶藝師展演手沖茶藝，並安排遊客體驗「茶薰六感」。新加坡遊客說，幾乎每年到台灣旅遊、買茶，這次到「𡷈茶屋」欣賞茶藝師手沖，從視覺、嗅覺到味覺，深刻感受台灣茶文化細緻與溫度，也對南投茶文化留下深刻印象。

南投縣 國家風景區 品牌

延伸閱讀

彰化今年已流失8,500人！中部縣市赫見「價漲人退」

南投議員批巧咖節選錯季節 建議與茶博會錯開合力帶觀光

南投擬設固定抽水站抗淹 議員批規格太小「治標不治本」

南投埔里運動館初步規畫出爐 鎮民最想要設施前3名也曝光

相關新聞

台中市民傳「普發現金」圖片遭送辦…法院裁定不罰 中市府：尊重法院

台中市陳姓男子在社群媒體張貼市長盧秀燕「普發4萬」圖片，市府痛斥假訊息，並依違反社會秩序維護法送辦，台中地院認為屬於言論...

台中議員曝烏日高鐵娛樂城恐延宕1年以上 盼烏日會館中心展延

台中烏日高鐵站旁的高鐵娛樂城正在興建中，建成後將是全台單一晾體面積最大的購物城，業者盼明年底營運。議員今天指出，高鐵娛樂...

廢酒瓶變耶誕樹！邱雅琳翻轉清潔隊變身打卡景點

位在台中市清水區的清潔隊辦公室外牆，一座由廢棄酒瓶、輪胎和紙箱打造的創意耶誕樹，顯得格外引人注目，但這不僅是一件環保藝術...

真的來了！彰化中友百貨地下層開挖完成 先辦生活市集暖身吸客

彰化沒有百貨公司，中友百貨彰化店目前興建中，目標在2028年農曆年前完工，縣民都關注工程進度，中友百貨指出，目前工地地下...

台中購物節國際化挨批吸引不到外籍人士 市府：持續深化加強宣傳

台中購物節邁入第七屆即將在10月24日登場，為期2個月，今年繼續推動國際化升級。議員指出，購物節號稱國際化，吸引外籍人士...

重陽敬老金提前發！彰化公所動員數百人數鈔票包紅包 七成五已轉帳

重陽節將至，彰化市公所今提前發放全市73里共3萬922位、70歲以上長者每人500元敬老禮金，總金額1546萬1000元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。