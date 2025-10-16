侯友宜參觀台灣設計展 肯定彰化傳產大縣行行出狀元

新北市長侯友宜今天下午在彰化縣長王惠美陪同下，參觀台灣設計展彰化展區；侯友宜說，彰化是傳產大縣，紡織、汽車零組件及水五金等重要產業都在彰化，也帶動台灣經濟發展。

2025台灣設計展在彰化，展出時間為10月10日至26日，設計展分為彰化展區、鹿港展區及彰南展區，王惠美下午帶領侯友宜參觀彰化展區的彰化縣立圖書館、彰化藝術館及彰化縣立美術館。

侯友宜接受媒體聯訪說，彰化行行出狀元，而彰化縣是傳產大縣，紡織、汽車零組件及水五金等重要產業都聚集彰化，而這些產業帶動台灣經濟發展，今年的台灣設計展在彰縣府努力籌備及縣長推動下，展示出來的成績令人刮目相看。

侯友宜表示，台灣設計展開幕至今，參觀人次已達200多萬，比新北市舉辦台灣設計展時的人潮還多，他也被展覽內容深深感動，未來新北市要向彰化縣學習的事情還很多，而彰化設計展在彰化有3個展區，但他只能參觀彰化展區，未來有時間機會的話，一定會去鹿港及彰南展區走走。

王惠美、侯友宜一行人先前往彰化展區的彰化縣立圖書館，參觀設在館內的彰化AI智庫多維模型，共創與預測彰化城市策略與未來文化樣貌的多樣性；緊接著前往彰化藝術館，重新認識這座城市樣貌；最後則來到彰化縣立美術館參觀「八角產業學」展區，深入了解彰化產業。