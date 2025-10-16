台中購物節國際化挨批吸引不到外籍人士 市府：持續深化加強宣傳

台中購物節邁入第七屆即將在10月24日登場，為期2個月，今年繼續推動國際化升級。議員指出，購物節號稱國際化，吸引外籍人士成效不彰，去年只有不到3000人次參加，登陸金額僅占總額0.1%；市府表示，會持續深化，新增外籍人士專屬獎項，也會加強宣傳。

台中市議會今天進行財政經濟業務質詢。民進黨議員陳淑華、陳俞融、謝家宜、蕭隆澤、張芬郁、陳雅惠聯合質詢，陳淑華指出，去年購物節首度標榜國際化，但下載台中通App參加的外籍人士，只有2784人，登陸金額4000餘萬元，只占總登陸金額的0.12%。

陳淑華表示，去年來台的外籍觀光客有785萬人次，平均每月69萬，購物節為期2個月，就是130餘萬人，即使只有10%到台中，也是13萬人次，加上本來就在台中工作的外籍人士，保守估計怎麼樣都該超過20萬人次，卻只有2784人，應該要再加強。

陳淑華質疑，購物節的宣傳經費年年增加，從2021年的962萬元，到這兩年的1483萬元，漲幅高達50%，錢都用到哪裡去了？購物節登陸的發票金額更是有34%以上，是汽油、零售等日常生活一般消費，根本不是購物節創造的加乘效果，台中與其靠著購物節砸錢，不如全方面規畫產業政策。

議員陳俞融建議，現行購物節獎勵採取抽現金方式，但中獎者可以把抽中的現金拿去外縣市甚至出國消費，沒有幫到台中本地商家，應該改成「只能在台中使用的購物券」。議員陳雅惠表示，經發局號稱今年有望吸引上萬名外籍人士下載台中通，僅是預估宣傳，缺乏可驗證實績。

經發局表示，去年購物節總登陸金額353億元，外縣市占了60億元，根據中經院的分析，帶動了全國總體經濟產值722億元、台中在地經濟產值525億元，比起前年都成長超過20億元，創造每年2萬9474人次在地就業支持，對整體經濟有顯著提升。

經發局指出，去年購物節第一次推出國際化，就吸引到超過40國的外籍人士參加，資訊傳播到47國語全亞洲500間以上飯店；今年會持續深化，新增外籍人士專屬獎項，3組1萬美金大獎，也與觀光旅館合作，向外籍學生、商務人士與移工加強宣傳，預估今年會吸引超過50國、1萬人次參與。

至於獎勵方式，經發局表示，根據民調，「現金獎」最受歡迎，滿意度86.9%，中經院也分析現金獎可鼓勵國內外旅客到訪，帶動26萬店家提升營業額。