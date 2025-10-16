聽新聞
0:00 / 0:00
重陽敬老金提前發！彰化公所動員數百人數鈔票包紅包 七成五已轉帳
重陽節將至，彰化市公所今提前發放全市73里共3萬922位、70歲以上長者每人500元敬老禮金，總金額1546萬1000元，另協助縣府代發5345萬5000元；彰化市今年也有42位百歲人瑞，公所致贈金鎖片表達祝賀，公部門推轉帳領取多年，今年已有約七成五長者選擇轉帳入帳，其中竹中里將近百分百選擇轉帳。
這項「敬老禮金大工程」一早啟動，數百名里幹事、志工與市公所員工齊聚彰化生活藝文館點鈔、分裝紅包，彰化市長林世賢也前往慰勞。
今年重陽節為10月29日，彰化市2020年起開辦「轉帳與領現金並行」制度，今年僅約四分之一仍以領現金方式，領現金者已於16日在各里同步發放，轉帳者則於日前匯入帳戶。
竹中里長何則諭說，里內每年約有400名長者領敬老金，約6、7人選擇拿現金，大多數長者都是轉帳，他說，告知長者敬老金就像紫南宮的發財金一樣，是給予祝福的象徵，拿現金可能隨手就花掉，但進到帳戶可以守財，有加持的意義，多數長者都接受這樣的說法，持續用轉帳收敬老金，後來加入的長者也都跟著這樣做。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言