快訊

重陽敬老金提前發！彰化公所動員數百人數鈔票包紅包 七成五已轉帳

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化敬老禮金發放，數百名里幹事、志工與市公所員工齊聚彰化生活藝文館點鈔、分裝紅包，彰化市長林世賢也前往慰勞。記者林敬家／攝影
重陽節將至，彰化市公所今提前發放全市73里共3萬922位、70歲以上長者每人500元敬老禮金，總金額1546萬1000元，另協助縣府代發5345萬5000元；彰化市今年也有42位百歲人瑞，公所致贈金鎖片表達祝賀，公部門推轉帳領取多年，今年已有約七成五長者選擇轉帳入帳，其中竹中里將近百分百選擇轉帳。

這項「敬老禮金大工程」一早啟動，數百名里幹事、志工與市公所員工齊聚彰化生活藝文館點鈔、分裝紅包，彰化市長林世賢也前往慰勞。

今年重陽節為10月29日，彰化市2020年起開辦「轉帳與領現金並行」制度，今年僅約四分之一仍以領現金方式，領現金者已於16日在各里同步發放，轉帳者則於日前匯入帳戶

竹中里長何則諭說，里內每年約有400名長者領敬老金，約6、7人選擇拿現金，大多數長者都是轉帳，他說，告知長者敬老金就像紫南宮的發財金一樣，是給予祝福的象徵，拿現金可能隨手就花掉，但進到帳戶可以守財，有加持的意義，多數長者都接受這樣的說法，持續用轉帳收敬老金，後來加入的長者也都跟著這樣做。

彰化市公所今提前發放全市73里共3萬922位、70歲以上長者每人500元敬老禮金，總金額1546萬1000元。記者林敬家／攝影
彰化市2020年起開辦「轉帳與領現金並行」制度領敬老禮金，竹中里有近百分百人數選擇轉帳。記者林敬家／攝影
彰化 帳戶 重陽節

