玄天上帝全國聯合慶典 200神尊聚受天宮估湧萬人

玄天上帝全國聯合慶典25日、26日在名間鄉松柏嶺受天宮舉行，將有全台逾200神尊齊聚，25日晚宴有表演、300秒高空煙火，26日聯合慶典、祈福科儀，受天宮估湧入萬人共襄盛舉。

「北極玄天上帝飛昇得道全國聯合慶典」今年由名間鄉松柏嶺受天宮值年承辦，今天對外宣傳，受天宮管理委員會主任委員陳登岳、名間鄉長陳翰立、南投縣政府民政處長林琦瑜、中華道教玄天上帝弘道協會理事長王美雲等人出席，活動將迎來逾200尊玄天上帝齊聚。

陳登岳致詞表示，這次慶典是全台玄天上帝信眾盛大聚會，也是融合信仰、文化與地方特色，預計吸引破萬名信眾共襄盛舉；林琦瑜說，玄天上帝神威顯赫，感謝弘道協會今年仍選在南投舉辦，歡迎全國信眾25日、26日到松柏嶺受天宮，一次就可參拜逾200神尊。

陳翰立表示，縣府補助新台幣300萬元、鄉公所100萬元協助辦理，松柏嶺受天宮全台知名，透過宗教力量，進而讓更多人認識名間鄉；王美雲說，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災，許多宮廟發起樂捐，以實際行動將玄天上帝慈悲與智慧，化為安定人心的力量。