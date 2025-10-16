台中議員曝烏日高鐵娛樂城恐延宕1年以上 盼烏日會館中心展延

台中烏日高鐵站旁的高鐵娛樂城正在興建中，建成後將是全台單一晾體面積最大的購物城，業者盼明年底營運。議員今天指出，高鐵娛樂城開幕日期很可能延後1年以上，烏日會展中心租期到明年中，盼市府盡可能協助展延會展中心使用期限，以免出現過長空窗。

高鐵娛樂城「D-ONE第一大天地」斥資近300億元，位於高鐵站旁，占地4.8萬坪，業者2021年11月與鐵道局簽約完成，預計設置購物中心、電影院、五星級酒店、會展中心等等，去年6月動工，今年4月舉行立柱典禮，力拚明年底完工營運。

台中市議會今天進行財政經濟業務質詢。民進黨議員曾威表示，業者原本設定開幕時間是明年底，第一棟建物會完工，包含商場、會展中心和部分娛樂空間可以先行使用，然而據他所知，高鐵娛樂城工程有所延宕，明年底完工的可能性不高。

曾威透露，目前工程單位要出動機具往下挖掘，總計須要挖掘14公尺，但現在只挖了3公尺，以工程進度估計，很可能會延宕1年左右，換言之2027年底之後才有辦法開幕；另一方面，現正使用的烏日會展中心土地租約只到明年中，若租約到期不再使用，可能會有超過1年無會展中心可用的窘境。

曾威強調，會展中心可以帶來很多衍伸經濟效益，比如飯店業，會展中心只要有辦展，附近飯店基本上都是滿房，此外飲食、購物等需求也會上升，對周邊經濟有很大幫助；市府應儘可能展延烏日會展中心時間，最好能與高鐵娛樂城開幕對接，避免空窗期。