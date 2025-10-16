快訊

LINE免費貼圖3款！「好寶寶貼紙」登場、還有「放假去」圖案上班族必備

提醒市長要注意…應曉薇議會涉恐嚇騷擾證人 法院裁定「加保500萬」

中職／「12強後人生變不一樣」 陳傑憲泛淚：說沒壓力是騙人的

台中議員曝烏日高鐵娛樂城恐延宕1年以上 盼烏日會館中心展延

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
全台最大百貨購物中心「D- ONE第一大天地」今年4月舉行立柱典禮，預計2026年底營運。圖／第一大國際提供
全台最大百貨購物中心「D- ONE第一大天地」今年4月舉行立柱典禮，預計2026年底營運。圖／第一大國際提供

台中烏日高鐵站旁的高鐵娛樂城正在興建中，建成後將是全台單一晾體面積最大的購物城，業者盼明年底營運。議員今天指出，高鐵娛樂城開幕日期很可能延後1年以上，烏日會展中心租期到明年中，盼市府盡可能協助展延會展中心使用期限，以免出現過長空窗。

高鐵娛樂城「D-ONE第一大天地」斥資近300億元，位於高鐵站旁，占地4.8萬坪，業者2021年11月與鐵道局簽約完成，預計設置購物中心、電影院、五星級酒店、會展中心等等，去年6月動工，今年4月舉行立柱典禮，力拚明年底完工營運。

台中市議會今天進行財政經濟業務質詢。民進黨議員曾威表示，業者原本設定開幕時間是明年底，第一棟建物會完工，包含商場、會展中心和部分娛樂空間可以先行使用，然而據他所知，高鐵娛樂城工程有所延宕，明年底完工的可能性不高。

曾威透露，目前工程單位要出動機具往下挖掘，總計須要挖掘14公尺，但現在只挖了3公尺，以工程進度估計，很可能會延宕1年左右，換言之2027年底之後才有辦法開幕；另一方面，現正使用的烏日會展中心土地租約只到明年中，若租約到期不再使用，可能會有超過1年無會展中心可用的窘境。

曾威強調，會展中心可以帶來很多衍伸經濟效益，比如飯店業，會展中心只要有辦展，附近飯店基本上都是滿房，此外飲食、購物等需求也會上升，對周邊經濟有很大幫助；市府應儘可能展延烏日會展中心時間，最好能與高鐵娛樂城開幕對接，避免空窗期。

經濟發展局長張峯源表示，烏日會展中心是臨時性建物，有一定使用期限，目前還在協商，要先解決使用執照問題。副市長黃國榮說，當然希望展延會展中心的使用時間到高鐵娛樂城開幕為止，市府會想辦法解決契約問題，朝展延的方向思考、研究。

台中市議員曾威（右）指出，高鐵娛樂城工程進度已經落後，開幕時間恐延後1年，盼市府先展延烏日會展中心的使用期限，以免出現無會展中心可用的空窗期。記者陳敬丰／攝影
台中市議員曾威（右）指出，高鐵娛樂城工程進度已經落後，開幕時間恐延後1年，盼市府先展延烏日會展中心的使用期限，以免出現無會展中心可用的空窗期。記者陳敬丰／攝影

高鐵 經濟發展

延伸閱讀

台中市連續3年發物調券…議員質疑不公 偏鄉難領甚至有區域掛0

高鐵寧靜車廂引爆親子乘客壓力！她指從「命名就錯了」 提2點建議改進

高鐵寧靜車廂挨轟厭童 最新勸導方式曝光 改口頭提醒「柔性引導」

高鐵運量持續攀升 史哲擔心12組新車不夠用

相關新聞

台中市連續3年發物調券…議員質疑不公 偏鄉難領甚至有區域掛0

台中市政府為振興商圈經濟，2023年起發放物調券，100元換200元，每次發放屢屢引起大排長龍。議員指出，物調券存在區域...

2公頃絕美花海…飛天小女警今年主視覺 台中國際花毯節11月登場

「2025新社花海暨台中國際花毯節－花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」，將於11月8日至11月30日盛大登場！此次活動...

台中議員曝烏日高鐵娛樂城恐延宕1年以上 盼烏日會館中心展延

台中烏日高鐵站旁的高鐵娛樂城正在興建中，建成後將是全台單一晾體面積最大的購物城，業者盼明年底營運。議員今天指出，高鐵娛樂...

南投議員批巧咖節選錯季節 建議與茶博會錯開合力帶觀光

南投縣巧克力暨咖啡節近年成為縣府推廣觀光與特色農產的重要活動，但舉辦時間選在夏季，讓業者質疑成效有限。縣議員陳宜君、林芳...

南投擬設固定抽水站抗淹 議員批規格太小「治標不治本」

南投市大眾汽車教練場及周邊地區今年嚴重淹水，南投縣議員吳棋楠今天質詢指出，貓羅溪短短一小時內積水可達一公尺高，顯示現有排...

台中大安區第二辦公室建物耐震補強 明年第一季將變身親子館

台中市大安區第二辦公室過去是做為政黨的地區黨部辦公室，但面臨建物老舊、耐震能力不足的問題，地方爭取經費辦理耐震補強工程，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。