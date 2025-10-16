彰化市發放1500萬重陽敬老禮金 逾3萬名長者受惠

快訊

中央社／ 彰化16日電

彰化市公所今天發出1500多萬的敬老禮金，給3萬多名70歲以上長者；市公所指出，每名長者可領取500元敬老禮金，另有42名百歲人瑞可獲贈金鎖片，提早向長者祝賀重陽節快樂。

重陽節將至，彰化市公所今天發放敬老禮金，彰化市73名里幹事、志工及市公所員工上午聚集在彰化生活藝文館點鈔，再將新台幣現鈔逐一放進紅包袋，讓里幹事們帶回各里，方便長者出門領取。

彰化市長林世賢也前往位在大竹里發放據點，發放敬老禮金與長壽麵線給長者，林世賢也親切向每名長者問好寒暄，提早向大家賀節。

林世賢接受媒體聯訪時說，彰化市70歲以上長者有3萬多名，市公所發出的敬老禮金總計有1546萬1000元，以前都是請長輩出門領取，後來隨著時代變化，市公所從民國109年開始提供轉帳選項，今年選擇轉帳的長輩超過7成。

林世賢表示，除了500元敬老禮金外，市公所另致贈金鎖片給42名百歲人瑞，祝福所有的長輩佳節愉快，福如東海，壽比南山。

