南投議員批巧咖節選錯季節 建議與茶博會錯開合力帶觀光

南投縣巧克力暨咖啡節近年成為縣府推廣觀光與特色農產的重要活動，但舉辦時間選在夏季，讓業者質疑成效有限。縣議員陳宜君、林芳伃建議應改到秋冬季舉辦，較符合消費者需求。觀光處長陳志賢說，明年巧咖節時間暫訂在端午節前後，會再與業者溝通，必要時調整時程。

陳宜君指出，許多民眾反映，巧克力節訂在六月舉辦對生意幫助不大。她說，消費者通常在天氣較涼時，才會想喝熱咖啡或吃巧克力，六月天氣炎熱，消費者反而興趣不高。她建議縣府重新檢討舉辦時機，考量市場需求與氣候因素，讓巧咖節能真正帶動觀光與銷售。

她也指出，部分攤商反映，剛結束的南投縣世界茶葉博覽會，咖啡與巧克力產品銷售反而更好，顯示氣候與消費習慣密切相關。如果能把巧咖節移到較冷的月份，效果一定會更理想。

議員林芳伃也肯定巧咖節的發展成果。她表示，縣府自茶博延伸，另在埔里福興溫泉區打造巧克力咖啡節，短短兩年辦得頗有成效，也讓埔里成為新的觀光亮點。不過她也建議，若無特殊考量，舉辦時間應多聽取咖啡農與攤商意見，讓參與度與配合度更高，相信活動會辦得更圓滿。

陳志賢說，縣府已針對明年活動召開籌備會，經協商後，暫訂於端午節連假前後舉辦。他表示，選在端午前後是考量連假人潮與觀光效益，但也會將議員與業者的意見納入討論。會再與咖啡農、巧克力業者進一步溝通，若大家認為有調整的必要，會調整巧咖節舉辦時程。