快訊

LINE免費貼圖3款！「好寶寶貼紙」登場、還有「放假去」圖案上班族必備

提醒市長要注意…應曉薇議會涉恐嚇騷擾證人 法院裁定「加保500萬」

中職／「12強後人生變不一樣」 陳傑憲泛淚：說沒壓力是騙人的

南投議員批巧咖節選錯季節 建議與茶博會錯開合力帶觀光

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投巧咖節在埔里福興溫泉區舉辦，適合全家參與，帶動特色農產 。圖／南投縣政府提供
南投巧咖節在埔里福興溫泉區舉辦，適合全家參與，帶動特色農產 。圖／南投縣政府提供

南投縣巧克力咖啡節近年成為縣府推廣觀光與特色農產的重要活動，但舉辦時間選在夏季，讓業者質疑成效有限。縣議員陳宜君、林芳伃建議應改到秋冬季舉辦，較符合消費者需求。觀光處長陳志賢說，明年巧咖節時間暫訂在端午節前後，會再與業者溝通，必要時調整時程。

陳宜君指出，許多民眾反映，巧克力節訂在六月舉辦對生意幫助不大。她說，消費者通常在天氣較涼時，才會想喝熱咖啡或吃巧克力，六月天氣炎熱，消費者反而興趣不高。她建議縣府重新檢討舉辦時機，考量市場需求與氣候因素，讓巧咖節能真正帶動觀光與銷售。

她也指出，部分攤商反映，剛結束的南投縣世界茶葉博覽會，咖啡與巧克力產品銷售反而更好，顯示氣候與消費習慣密切相關。如果能把巧咖節移到較冷的月份，效果一定會更理想。

議員林芳伃也肯定巧咖節的發展成果。她表示，縣府自茶博延伸，另在埔里福興溫泉區打造巧克力咖啡節，短短兩年辦得頗有成效，也讓埔里成為新的觀光亮點。不過她也建議，若無特殊考量，舉辦時間應多聽取咖啡農與攤商意見，讓參與度與配合度更高，相信活動會辦得更圓滿。

陳志賢說，縣府已針對明年活動召開籌備會，經協商後，暫訂於端午節連假前後舉辦。他表示，選在端午前後是考量連假人潮與觀光效益，但也會將議員與業者的意見納入討論。會再與咖啡農、巧克力業者進一步溝通，若大家認為有調整的必要，會調整巧咖節舉辦時程。

巧咖節自舉辦以來，結合埔里在地咖啡、巧克力與溫泉特色，吸引不少遊客前來體驗手作與品嘗活動。但部分業者指出，夏季高溫導致遊客購買意願下降，攤位銷售表現不如預期，希望縣府審慎評估氣候與市場條件，打造更具實質效益的節慶活動。

巧咖節內容每年更豐富，還邀請法式主廚以南投巧克力所製作法式甜點。圖／南投縣政府提供
巧咖節內容每年更豐富，還邀請法式主廚以南投巧克力所製作法式甜點。圖／南投縣政府提供

咖啡 巧克力 南投縣

延伸閱讀

這是伯朗咖啡館？！科大概念店攜手丹麥品牌HAY全新改裝、首創咖啡自取機

南投埔里運動館初步規畫出爐 鎮民最想要設施前3名也曝光

這時間喝咖啡死亡風險低16%！哈佛醫師揭最健康喝法、沖煮方式

影／南投國慶焰火挨轟史上最爛 引爆空汙災難...環團點名3單位

相關新聞

台中市連續3年發物調券…議員質疑不公 偏鄉難領甚至有區域掛0

台中市政府為振興商圈經濟，2023年起發放物調券，100元換200元，每次發放屢屢引起大排長龍。議員指出，物調券存在區域...

2公頃絕美花海…飛天小女警今年主視覺 台中國際花毯節11月登場

「2025新社花海暨台中國際花毯節－花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」，將於11月8日至11月30日盛大登場！此次活動...

台中議員曝烏日高鐵娛樂城恐延宕1年以上 盼烏日會館中心展延

台中烏日高鐵站旁的高鐵娛樂城正在興建中，建成後將是全台單一晾體面積最大的購物城，業者盼明年底營運。議員今天指出，高鐵娛樂...

南投議員批巧咖節選錯季節 建議與茶博會錯開合力帶觀光

南投縣巧克力暨咖啡節近年成為縣府推廣觀光與特色農產的重要活動，但舉辦時間選在夏季，讓業者質疑成效有限。縣議員陳宜君、林芳...

南投擬設固定抽水站抗淹 議員批規格太小「治標不治本」

南投市大眾汽車教練場及周邊地區今年嚴重淹水，南投縣議員吳棋楠今天質詢指出，貓羅溪短短一小時內積水可達一公尺高，顯示現有排...

台中大安區第二辦公室建物耐震補強 明年第一季將變身親子館

台中市大安區第二辦公室過去是做為政黨的地區黨部辦公室，但面臨建物老舊、耐震能力不足的問題，地方爭取經費辦理耐震補強工程，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。